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В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 17.12.2021
В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"
Режим ЧС, введенный в Кузбассе из-за аварии на шахте "Листвяжная", отменен, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:04
2021-12-17T09:04
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 17 дек- РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Кузбассе из-за аварии на шахте "Листвяжная", отменен, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте правительства региона."В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО "Шахта "Листвяжная": отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.11.2021", – говорится в документе.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:04 17.12.2021
 
В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"

Губернатор Кузбасс Цивилев отменил режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 17 дек- РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Кузбассе из-за аварии на шахте "Листвяжная", отменен, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте правительства региона.
"В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО "Шахта "Листвяжная": отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.11.2021", – говорится в документе.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 20:38
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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