https://ria.ru/20211217/kuzbass-1764160009.html

В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 17.12.2021

В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный из-за аварии на шахте "Листвяжная"

Режим ЧС, введенный в Кузбассе из-за аварии на шахте "Листвяжная", отменен, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:04

2021-12-17T09:04

2021-12-17T09:04

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 17 дек- РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Кузбассе из-за аварии на шахте "Листвяжная", отменен, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте правительства региона."В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО "Шахта "Листвяжная": отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.11.2021", – говорится в документе.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе