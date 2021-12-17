https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764283638.html
Ученые нашли в организмах акул защиту от COVID-19
Ученые нашли в организмах акул защиту от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021
Ученые нашли в организмах акул защиту от COVID-19
Подобные антителам белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами и родственными вирусами,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:09
2021-12-17T17:09
2021-12-17T18:11
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ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Подобные антителам белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами и родственными вирусами, следует из результатов исследования американских ученых.Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне в четверг опубликовали результаты исследования, в ходе которого были изучены антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.По словам ученых, эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.Как отмечают исследователи, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Кроме того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.
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общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:09 17.12.2021 (обновлено: 18:11 17.12.2021)
Ученые нашли в организмах акул защиту от COVID-19
Американские ученые нашли в организмах акул защиту от COVID-19 для людей
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости.
Подобные антителам белки из иммунной системы
акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами и родственными вирусами, следует из результатов исследования американских ученых.
Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне в четверг опубликовали результаты исследования, в ходе которого были изучены антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.
"Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут", — рассказал один из участников исследования Аарон ЛеБо.
По словам ученых, эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.
Как отмечают исследователи, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Кроме того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.