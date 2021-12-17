https://ria.ru/20211217/kontakty-1764228410.html
Россия предложила НАТО создать горячие линии для экстренных контактов
Россия предложила НАТО создать горячие линии для экстренных контактов - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила НАТО создать горячие линии для экстренных контактов
Россия предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:50
2021-12-17T13:50
2021-12-17T13:50
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Для поддержания экстренных контактов между участниками организуются горячие телефонные линии", - следует из текста документа.
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Россия предложила НАТО создать горячие линии для экстренных контактов
Россия предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов