https://ria.ru/20211217/konkurs-1764269506.html

Проекты популяризации ЗОЖ получили призы Общественной палаты

Проекты популяризации ЗОЖ получили призы Общественной палаты - РИА Новости, 17.12.2021

Проекты популяризации ЗОЖ получили призы Общественной палаты

Общественная палата РФ вручила призы в рамках конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации". Заявки на... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:22

2021-12-17T16:22

2021-12-17T16:22

общество

ирина винер-усманова

олег матыцин

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ вручила призы в рамках конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации". Заявки на участие в конкурсе поступили из всех 85 регионов страны.Председатель комиссия ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова направила приветствие участникам церемонии. По ее словам, с каждым годом Общественная палата получает все больше заявок на конкурс. В 2021 году поступило более 500 заявок, из которых эксперты, основываясь на разработанных критериях, отобрали 190 качественно проработанных проектов. Только лучшие из лучших удостоились награды."Благодарю всех небезразличных и неравнодушных к теме развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Низкий поклон за вашу работу и преданность делу", – сказала Винер-Усманова.Она отметила, что проекты очень разные, от организации уроков физкультуры до профилактики COVID-19. Поздравление номинантам направил и министр спорта РФ Олег Матыцин"Минспорта России продолжит активно взаимодействовать со всеми общественными коммерческими и государственными организациями, для того чтобы у жителей нашей страны была возможность тренироваться и укреплять свое здоровье в доступных и комфортных условиях, чтобы спорт действительно был нормой жизни каждого человека", – сказал министр.В номинации "Лучший проект в направлении “Ограниченные возможности здоровья”" награду получил Александр Бухвалов за проект физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Арзамасе. В номинации "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций" награду получили проект DonorSearch, проект "Бегу за чудом" благотворительного фонда "Жизнь как чудо", проект "Музыка врачам" некоммерческой организации "Люди будущего", проект "Интерактивный музей здоровья" Ярославской области, проект "Снежная кавалерия" из Республики Тыва, проект создания центров массового футбола, проект популяризации традиционной игры лапты в общеобразовательных школах и многие другие.

https://rsport.ria.ru/20211128/matytsin-1761157030.html

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общество, ирина винер-усманова, олег матыцин, россия