ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях"
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов, сообщила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, отметив, что доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается, и Россия не исключение. Более того, по количеству женщин-инвесторов Россия находится на втором месте в мире.
"За два года доля женщин, которые приобретают активы через "ПСБ Инвестиции", выросла более, чем вдвое. В то же время, есть и сдерживающие факторы: в первую очередь, это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов в России", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой.
Среди инициатив в рамках проекта "Женское лидерство в инвестициях" она назвала проведение бесплатного онлайн-курса по повышению финансовой и инвестиционной грамотности женщин в регионах России, а также разработку отдельной информационной интернет-страницы, интегрированной с порталом Евразийского женского форума.
Представитель ПСБ предложила подготовить специальную инвестиционную зону в рамках очередного Евразийского женского форума, а также организовать тематическую сессию "Женщины-инвесторы в России" в рамках ежегодного Форума ПСБ "Просто капитал", проведение которого намечено на март 2022 года.