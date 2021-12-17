Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/investitsii-1764296845.html
ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях"
ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" - РИА Новости, 17.12.2021
ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях"
ПАО "Промсвязьбанк" инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов, сообщила старший... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:56
2021-12-17T17:56
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
евразийский женский форум
псб (банк псб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1764296845.jpg?1639753011
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов, сообщила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.Подгузова выступила на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, отметив, что доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается, и Россия не исключение. Более того, по количеству женщин-инвесторов Россия находится на втором месте в мире."За два года доля женщин, которые приобретают активы через "ПСБ Инвестиции", выросла более, чем вдвое. В то же время, есть и сдерживающие факторы: в первую очередь, это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов в России", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой.Среди инициатив в рамках проекта "Женское лидерство в инвестициях" она назвала проведение бесплатного онлайн-курса по повышению финансовой и инвестиционной грамотности женщин в регионах России, а также разработку отдельной информационной интернет-страницы, интегрированной с порталом Евразийского женского форума.Представитель ПСБ предложила подготовить специальную инвестиционную зону в рамках очередного Евразийского женского форума, а также организовать тематическую сессию "Женщины-инвесторы в России" в рамках ежегодного Форума ПСБ "Просто капитал", проведение которого намечено на март 2022 года.
https://ria.ru/20211217/naznacheniya-1764265099.html
https://ria.ru/20211115/kredit-1759072006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, промсвязьбанк, евразийский женский форум, псб (банк псб), россия
17:56 17.12.2021
 

ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов, сообщила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, отметив, что доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается, и Россия не исключение. Более того, по количеству женщин-инвесторов Россия находится на втором месте в мире.
ПСБ
15:55
Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании
"За два года доля женщин, которые приобретают активы через "ПСБ Инвестиции", выросла более, чем вдвое. В то же время, есть и сдерживающие факторы: в первую очередь, это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов в России", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой.
Среди инициатив в рамках проекта "Женское лидерство в инвестициях" она назвала проведение бесплатного онлайн-курса по повышению финансовой и инвестиционной грамотности женщин в регионах России, а также разработку отдельной информационной интернет-страницы, интегрированной с порталом Евразийского женского форума.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:06
ПСБ выделит кредит Гарант-Инвест на строительство ТЦ по ESG-технологии
Представитель ПСБ предложила подготовить специальную инвестиционную зону в рамках очередного Евразийского женского форума, а также организовать тематическую сессию "Женщины-инвесторы в России" в рамках ежегодного Форума ПСБ "Просто капитал", проведение которого намечено на март 2022 года.
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкЕвразийский женский форумПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19