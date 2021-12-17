https://ria.ru/20211217/gruzy-1764162991.html

Власти Колымы заявили о нормализации ситуации с грузами из Приморья

Власти Колымы заявили о нормализации ситуации с грузами из Приморья - РИА Новости, 17.12.2021

Власти Колымы заявили о нормализации ситуации с грузами из Приморья

Грузы из Приморья в Магадан доставляют в плановом режиме, стройки региона начали получать строительные материалы, сообщил журналистам в пятницу губернатор... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:34

2021-12-17T09:34

2021-12-17T09:34

экономика

магаданская область

приморский край

сергей носов

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МАГАДАН, 17 дек – РИА Новости. Грузы из Приморья в Магадан доставляют в плановом режиме, стройки региона начали получать строительные материалы, сообщил журналистам в пятницу губернатор Магаданской области Сергей Носов.Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил в экстренном режиме решить проблему, проверку проводит Транспортная прокуратура РФ."Я могу констатировать, что количество контейнеров, которые задерживаются во Владивостоке, снизилось до разумных пределов. Более того, мы ожидаем добавления еще одного судна в адрес Магаданской области. Я думаю, что в этом году мы выйдем на нормативные остатки грузов во Владивостоке и войдем в новый год, как и планировали. Будут завезены все грузы, которые нам нужны на ФОК "Президентский", на школе в Оле и других важных объектах. Более того, дано поручение о ледовых проводках в море, которые будут осуществляться новым ледоколом, позволяющим беспрепятственно проходить судам большего водоизмещения и в большем количестве", - сказал Носов.

https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html

магаданская область

приморский край

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экономика, магаданская область, приморский край, сергей носов