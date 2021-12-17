https://ria.ru/20211217/gazifikatsiya-1764175374.html

В Вологодской области начались работы по программе социальной догазификации

В Вологодской области начались работы по программе социальной догазификации - РИА Новости, 17.12.2021

В Вологодской области начались работы по программе социальной догазификации

На Вологодчине более 14 тысяч домов готовы к догазифицикации, к части из этих домовладений газ придет уже в этом году, сообщил замгубернатора области Антон... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:40

2021-12-17T10:40

2021-12-17T10:40

вологодская область

благоустройство

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ВОЛОГДА, 17 дек – РИА Новости. На Вологодчине более 14 тысяч домов готовы к догазифицикации, к части из этих домовладений газ придет уже в этом году, сообщил замгубернатора области Антон Стрижов."Сводный и пообъектный планы-графики социальной догазификации утверждены губернатором области, документ предусматривает выполнение мероприятий в 339 населенных пунктах области, в которых имеется возможность подвести газ к 14 460 домовладениям. Приняты в работу и заключаются договоры по 6 212 заявкам. 601 домовладение будет газифицировано уже в этом году", - сказал Стрижов.Он добавил, что в программе участвуют жители тех населенных пунктов, куда газ уже подведен, и на земельном участке располагается зарегистрированный жилой дом. Работы по подведению газопровода до границ земельного участка планируется выполнить за счет средств единого оператора газификации. Собственникам жилья останется проложить газовые сети внутри участка и в доме и установить газовое оборудование.Ранее сообщалось, что в следующем 2022 году заявки на социальную догазификацию готовятся подать еще около 20 тысяч домовладельцев Вологодской области.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762793347.html

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благоустройство