Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/galyaviev-1764200978.html
Галявиев извинился за преступление
Галявиев извинился за преступление - РИА Новости, 17.12.2021
Галявиев извинился за преступление
Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:31
2021-12-17T12:42
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_0:54:1633:973_1920x0_80_0_0_826d2cf89fb025d259a2d923a025f2fd.jpg
КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление."Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - сказал Галявиев в интервью изданию "Реальное время". По словам молодого человека, он признает вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается. "Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", - цитирует его издание.В окончательной редакции Галявиеву вменяются убийство более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Галявиеву грозит пожизненный срок заключения.По версии следствия, молодой человек устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.Массовое убийство в Казани 11 мая стало крупнейшим подобным преступлением за последнее время: жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и две учительницы. Еще 24 человека были ранены.
https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html
https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_38:0:1633:1196_1920x0_80_0_0_27297a037834160a933ab08dc18d03d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
12:31 17.12.2021 (обновлено: 12:42 17.12.2021)
 
Галявиев извинился за преступление

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев извинился за совершенное преступление

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление.
"Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - сказал Галявиев в интервью изданию "Реальное время". По словам молодого человека, он признает вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается. "Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", - цитирует его издание.
В окончательной редакции Галявиеву вменяются убийство более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Галявиеву грозит пожизненный срок заключения.
По версии следствия, молодой человек устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 12:13
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым
Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.
Массовое убийство в Казани 11 мая стало крупнейшим подобным преступлением за последнее время: жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и две учительницы. Еще 24 человека были ранены.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 22:27
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
 
ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в школе в КазаниИльназ Галявиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19