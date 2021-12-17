https://ria.ru/20211217/galyaviev-1764200978.html

Галявиев извинился за преступление

Галявиев извинился за преступление - РИА Новости, 17.12.2021

Галявиев извинился за преступление

Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:31

2021-12-17T12:31

2021-12-17T12:42

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_0:54:1633:973_1920x0_80_0_0_826d2cf89fb025d259a2d923a025f2fd.jpg

КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление."Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - сказал Галявиев в интервью изданию "Реальное время". По словам молодого человека, он признает вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается. "Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", - цитирует его издание.В окончательной редакции Галявиеву вменяются убийство более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Галявиеву грозит пожизненный срок заключения.По версии следствия, молодой человек устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.Массовое убийство в Казани 11 мая стало крупнейшим подобным преступлением за последнее время: жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и две учительницы. Еще 24 человека были ранены.

https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев