https://ria.ru/20211217/frantsiya-1764110038.html

Французов спасли от русских троллей — огромной ценой

Французов спасли от русских троллей — огромной ценой - РИА Новости, 17.12.2021

Французов спасли от русских троллей — огромной ценой

Отбывая в зарубежное турне в начале текущей недели, которое завершится посиделками в Брюсселе на саммите ЕС сегодня, французский президент дал аж двухчасовое... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:00

2021-12-17T09:45

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Отбывая в зарубежное турне в начале текущей недели, которое завершится посиделками в Брюсселе на саммите ЕС сегодня, французский президент дал аж двухчасовое интервью, которое больше смахивало на сеанс публичной психотерапии, чем на выступление политика.Беседа шла исключительно о том, что Макрон думает, о его сомнениях и переживаниях.И это было бы и нудно, и неинтересно, если бы не крошечный нюанс.За сутки до того, как интервью было записано, Государственный совет Франции, главный орган, который надзирает за конституционностью действий властей, полностью одобрил и статут, и систему работы нового правительственного агентства Viginum.Название составлено из двух слов: vigilance ("наблюдение", иногда — "слежка") и numérique ("цифровая" или "цифровой").Таким образом, все граждане Франции (точнее — все ее жители) автоматически попали под колпак цифрового Большого брата: любое их высказывание в социальных сетях и на иных интернет-платформах, если и когда это высказывание вызовет подозрение, может обернуться далеко и очень далеко идущими последствиями.Цель создания этого цифрового монстра-филера, как об этом откровенно пишут, "препятствование иностранным державам во вмешательстве во внутреннюю политическую жизнь, особенно в период выборов".Что подразумевается под "иностранным вмешательством", хотелось бы, конечно, знать.Если юзер Facebook, живущий в России, напишет, что он симпатизирует идеям ультраправых, и начнет на данную тему дебаты, это будет расцениваться как вмешательство?Или если юзер, живущий во Франции, напишет, что ему импонирует Земмур, это тоже "вмешательство в выборный процесс"?Заметим, что, несмотря на все утверждения, как публичные, так и кулуарные, касавшиеся предыдущей кампании, доказательств, что Россия в нее вмешивалась, найдено так и не было.Если не считать таким вмешательством поездку Марин Ле Пен в Москву и ее встречу с Владимиром Путиным, но это было как бы не совсем тайным, а вовсе наоборот — под многочисленные вспышки фотоаппаратов. Не считая телерепортажей и телерепортеров.Неловкий момент возник, когда взломали компьютеры в избирательном штабе того же Макрона. Но тогда пресса (падкая до сенсаций, если речь шла о Саркози или Фийоне с его костюмами "за счет друга") приняла солидарное решение не публиковать вообще ничего из огромного массива данных."Чтобы не повлиять на общественное мнение", как было подчеркнуто.В высшей степени интересная позиция, поскольку, собственно, выборы и служат для того, чтобы люди принимали решение в зависимости от того, как их мнение изменилось.И еще ремарка (в действиях Макрона не бывает мелочей) — распоряжение о создании Viginum было подписано 14 июля этого года, да-да, в день главного национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии.Пока в этот день граждане развлекались и выпивали, президент решал, как именно он за ними будет следить, если и когда они решат сменить свои политические симпатии.Саммит ЕС, который должен завершиться сегодня, после чего сильные мира сего отправятся на рождественские каникулы, проходит после двух важных европейских международных мероприятий. Во-первых, заседания Вышеградской группы, где с Макроном обошлись не слишком дипломатично, назвав (это сделал Виктор Орбан) "политическим противником", но одновременно поддержав ряд предложений по дальнейшему развитию ядерной энергетики. А во-вторых, "Восточного партнерства", где на разные лады пытались утешить Зеленского, заодно пообещав и Украине, и другим странам, участвующим в проекте, еще два миллиарда евро.Неудобно как-то перед праздниками не пообещать подарка, это тоже понять можно.Саммит же, получив согласованную позицию и от Вышеградской группы, и от тех, кто входит в "Восточное партнерство", будет опять обсуждать "облико морале" России, которая хочет на кого-то "напасть и подавить".В руководстве ЕС, которое хоть и кажется несколько хаотическим собранием порой чересчур эмоциональных персонажей, рационально и очень точно понимают: карточный домик "русская страшилка", как только начнут просачиваться факты реальных интенций и действий Москвы, рухнет быстрее, чем успеешь досчитать вслух до пяти.Чтобы обрушения хрупкой конструкции не произошло, с одной стороны, Париж, Брюссель и Ко будут рассказывать об "ужасах режима Путина", а с другой — подписывать распоряжения о начале слежки за многими собственными гражданами.Считая тех безголовыми суммами пикселей, которых может убедить кто угодно и в чем угодно.И боясь — реально страшась — тех малочисленных юзеров, которые пока не боятся высказываться честно, хотя Большой брат за ними уже смотрит.Схватка в Европе сегодня идет между теми, кто изолгался, и теми, кто пытается им возражать, приводя аргументы и доводы.Посмотрим, чья в итоге возьмет.

https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/1763690449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/trebukha-1763617532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/frantsiya-1762713871.html

https://ria.ru/20211215/frantsiya-1763926861.html

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762779578.html

https://ria.ru/20211215/makron-1763768521.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

политика, авторы, цензура, европа, франция, эммануэль макрон, россия