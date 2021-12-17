https://ria.ru/20211217/fotografii-1764246634.html
Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев
Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев - РИА Новости, 17.12.2021
Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев
Министерство обороны в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы победы" опубликовало новые уникальные снимки военачальников Великой Отечественной... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:58
2021-12-17T14:58
2021-12-17T16:24
общество
иван конев
константин рокоссовский
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство обороны в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы победы" опубликовало новые уникальные снимки военачальников Великой Отечественной войны.Продолжение серии посвящено 80-летию победы Красной армии в битве под Москвой.Пользователям представили фотографии конца 1941 года, на которых показаны как боевые будни советских полководцев во время сражений на подступах к столице, так и редкие минуты фронтового отдыха.Многие снимки взяли из семейных архивов Александра Василевского, Ивана Конева, Леонида Говорова, Андрея Еременко, Семена Тимошенко, Андрея Хрулева и других."Опубликованы фотографии выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта. Тогда, в тяжелейшей обстановке на подступах к Москве, благодаря в том числе и стратегическому таланту военачальника в кратчайшие сроки была организована и проведена оборонительная, а затем и наступательная операции Красной армии", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.Кроме того, среди опубликованных снимков — известная фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, когда его армия в кровопролитных боях сдерживала натиск фашистских войск.Как напомнили в Минобороны, уговорить полководца сделать фотографию удалось военкору Владимиру Ставскому.Помимо архивных снимков, в разделе представлен обширный справочный материал: общие сведения о битве под Москвой, выдержки из биографий советских полководцев, в которых описан их вклад в оборону столицы.
https://ria.ru/20211209/moskva-1762940698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, иван конев, константин рокоссовский, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), россия
14:58 17.12.2021 (обновлено: 16:24 17.12.2021)
Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев
Минобороны опубликовало уникальные фото из семейных архивов Жукова, Василевского и Конева
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Министерство обороны в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы победы"
опубликовало новые уникальные снимки военачальников Великой Отечественной войны.
Продолжение серии посвящено 80-летию победы Красной армии в битве под Москвой
.
Пользователям представили фотографии конца 1941 года, на которых показаны как боевые будни советских полководцев во время сражений на подступах к столице, так и редкие минуты фронтового отдыха.
Многие снимки взяли из семейных архивов Александра Василевского, Ивана Конева, Леонида Говорова, Андрея Еременко, Семена Тимошенко, Андрея Хрулева и других.
"Опубликованы фотографии выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта. Тогда, в тяжелейшей обстановке на подступах к Москве, благодаря в том числе и стратегическому таланту военачальника в кратчайшие сроки была организована и проведена оборонительная, а затем и наступательная операции Красной армии", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Кроме того, среди опубликованных снимков — известная фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского
, сделанная во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, когда его армия в кровопролитных боях сдерживала натиск фашистских войск.
Как напомнили в Минобороны, уговорить полководца сделать фотографию удалось военкору Владимиру Ставскому.
Помимо архивных снимков, в разделе представлен обширный справочный материал: общие сведения о битве под Москвой, выдержки из биографий советских полководцев, в которых описан их вклад в оборону столицы.