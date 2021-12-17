https://ria.ru/20211217/fotografii-1764246634.html

Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев

Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев - РИА Новости, 17.12.2021

Минобороны опубликовало снимки из семейных архивов советских полководцев

Министерство обороны в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы победы" опубликовало новые уникальные снимки военачальников Великой Отечественной... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:58

2021-12-17T14:58

2021-12-17T16:24

общество

иван конев

константин рокоссовский

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство обороны в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы победы" опубликовало новые уникальные снимки военачальников Великой Отечественной войны.Продолжение серии посвящено 80-летию победы Красной армии в битве под Москвой.Пользователям представили фотографии конца 1941 года, на которых показаны как боевые будни советских полководцев во время сражений на подступах к столице, так и редкие минуты фронтового отдыха.Многие снимки взяли из семейных архивов Александра Василевского, Ивана Конева, Леонида Говорова, Андрея Еременко, Семена Тимошенко, Андрея Хрулева и других."Опубликованы фотографии выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта. Тогда, в тяжелейшей обстановке на подступах к Москве, благодаря в том числе и стратегическому таланту военачальника в кратчайшие сроки была организована и проведена оборонительная, а затем и наступательная операции Красной армии", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.Кроме того, среди опубликованных снимков — известная фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, когда его армия в кровопролитных боях сдерживала натиск фашистских войск.Как напомнили в Минобороны, уговорить полководца сделать фотографию удалось военкору Владимиру Ставскому.Помимо архивных снимков, в разделе представлен обширный справочный материал: общие сведения о битве под Москвой, выдержки из биографий советских полководцев, в которых описан их вклад в оборону столицы.

https://ria.ru/20211209/moskva-1762940698.html

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общество, иван конев, константин рокоссовский, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), россия