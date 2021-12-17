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В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня"

В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 17.12.2021

В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня"

Елка международной медиагруппы "Россия сегодня" установлена на главной площади страны. "Новостная ель" на 1-й линии ГУМа стала традиционным праздничным подарком РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:11

2021-12-17T14:11

2021-12-17T14:11

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Елка международной медиагруппы "Россия сегодня" установлена на главной площади страны. "Новостная ель" на 1-й линии ГУМа стала традиционным праздничным подарком для москвичей и гостей столицы.В декабре медиагруппе исполнилось 8 лет. Сейчас "Россия сегодня" включает более десяти СМИ, в том числе ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях.Это многообразие отражено на елке "России сегодня" в виде ярких пиктограмм. А переходя по QR-кодам с украсивших ее шариков, гости ГУМа смогут прочитать "праздничные новости" на ресурсах медиагруппы.Лесная красавица — елочка медиагруппы "России сегодня" — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". По традиции друзья и компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в волшебный новогодний лес. К проекту присоединяются новые участники, и ни разу за это время праздничный наряд наших зеленых красавиц не повторился! В этом году их больше ста. Прогуляться по новогоднему елочному лесу в ГУМе все желающие могут с декабря до середины января 2022.РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.Зимние гуляния в ГУМе – это калейдоскоп зимних развлечений в центре столицы - яркий новогодний ГУМ, хлебосольная ГУМ-Ярмарка и волшебный ГУМ-Каток на Красной площади. Сюда обязательно стоит прийти за праздничной атмосферой и хорошим настроением, встретиться с близкими людьми, погулять и сделать памятные фотографии. Здесь они получаются самыми красивыми — ведь нет ничего наряднее новогоднего "сердца" Москвы!"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.

https://ria.ru/20211209/stil-1762783971.html

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