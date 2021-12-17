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В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня"
В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 17.12.2021
В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня"
Елка международной медиагруппы "Россия сегодня" установлена на главной площади страны. "Новостная ель" на 1-й линии ГУМа стала традиционным праздничным подарком РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:11
2021-12-17T14:11
общество
новости агентства
риа новости
гум
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Елка международной медиагруппы "Россия сегодня" установлена на главной площади страны. "Новостная ель" на 1-й линии ГУМа стала традиционным праздничным подарком для москвичей и гостей столицы.В декабре медиагруппе исполнилось 8 лет. Сейчас "Россия сегодня" включает более десяти СМИ, в том числе ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях.Это многообразие отражено на елке "России сегодня" в виде ярких пиктограмм. А переходя по QR-кодам с украсивших ее шариков, гости ГУМа смогут прочитать "праздничные новости" на ресурсах медиагруппы.Лесная красавица — елочка медиагруппы "России сегодня" — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". По традиции друзья и компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в волшебный новогодний лес. К проекту присоединяются новые участники, и ни разу за это время праздничный наряд наших зеленых красавиц не повторился! В этом году их больше ста. Прогуляться по новогоднему елочному лесу в ГУМе все желающие могут с декабря до середины января 2022.РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.Зимние гуляния в ГУМе – это калейдоскоп зимних развлечений в центре столицы - яркий новогодний ГУМ, хлебосольная ГУМ-Ярмарка и волшебный ГУМ-Каток на Красной площади. Сюда обязательно стоит прийти за праздничной атмосферой и хорошим настроением, встретиться с близкими людьми, погулять и сделать памятные фотографии. Здесь они получаются самыми красивыми — ведь нет ничего наряднее новогоднего "сердца" Москвы!"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
https://ria.ru/20211209/stil-1762783971.html
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общество, новости агентства, риа новости, гум, миа "россия сегодня"
14:11 17.12.2021
 

В ГУМе установили новостную елку медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Елка международной медиагруппы "Россия сегодня" установлена на главной площади страны. "Новостная ель" на 1-й линии ГУМа стала традиционным праздничным подарком для москвичей и гостей столицы.
В декабре медиагруппе исполнилось 8 лет. Сейчас "Россия сегодня" включает более десяти СМИ, в том числе ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях.
Медиагруппа Россия сегодня обновила фирменный стиль - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 11:00
Медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль
Это многообразие отражено на елке "России сегодня" в виде ярких пиктограмм. А переходя по QR-кодам с украсивших ее шариков, гости ГУМа смогут прочитать "праздничные новости" на ресурсах медиагруппы.
Лесная красавица — елочка медиагруппы "России сегодня" — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". По традиции друзья и компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в волшебный новогодний лес. К проекту присоединяются новые участники, и ни разу за это время праздничный наряд наших зеленых красавиц не повторился! В этом году их больше ста. Прогуляться по новогоднему елочному лесу в ГУМе все желающие могут с декабря до середины января 2022.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
1 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
2 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
3 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
4 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
Новогодняя елка агентства Россия сегодня в ГУМе
5 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Новогодняя елка агентства "Россия сегодня" в ГУМе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
Зимние гуляния в ГУМе – это калейдоскоп зимних развлечений в центре столицы - яркий новогодний ГУМ, хлебосольная ГУМ-Ярмарка и волшебный ГУМ-Каток на Красной площади. Сюда обязательно стоит прийти за праздничной атмосферой и хорошим настроением, встретиться с близкими людьми, погулять и сделать памятные фотографии. Здесь они получаются самыми красивыми — ведь нет ничего наряднее новогоднего "сердца" Москвы!
Здание ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 12:53
От торговых рядов до памятника роскоши: 128 лет назад открылся ГУМ
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
 
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