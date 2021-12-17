Мезенцев: на Кобринском рубеже Брестской крепости создадут экспозицию ВОВ

"Сегодня вопрос о создании музея на Кобринских рубежах Брестской крепости рассматривается в Минобороны России. Мы верим в позитивную оценку с тем, чтобы мы могли с опорой на бюджет Союзного государства в ближайшие три-пять лет создать не только правдивую, но и уникальную экспозицию о войне",- сказал Мезенцев, выступая на открытом форуме Международного проекта "Территория Победы", который состоялся в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе.