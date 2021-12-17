14:39 17.12.2021 (обновлено: 15:16 17.12.2021)
Мезенцев: на Кобринском рубеже Брестской крепости создадут экспозицию ВОВ
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На Кобринских рубежах Брестской крепости планируется создать музейную экспозицию, которая станет центром памяти подвига народов в Великой Отечественной войне (ВОВ), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
"Сегодня вопрос о создании музея на Кобринских рубежах Брестской крепости рассматривается в Минобороны России. Мы верим в позитивную оценку с тем, чтобы мы могли с опорой на бюджет Союзного государства в ближайшие три-пять лет создать не только правдивую, но и уникальную экспозицию о войне",- сказал Мезенцев, выступая на открытом форуме Международного проекта "Территория Победы", который состоялся в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе.
По мнению Мезенцева, Кобринский рубеж станет местом поклонения подвигу защитников Брестской крепости. В новом музее будет собрана уникальная экспозиция о героях, "чьи имена еще не названы", а также уникальные экспонаты с личными вещами солдат.
Мезенцев сообщил также, что 22 июня в день Памяти и скорби Союзное государство представило книгу об экспозициях мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе.