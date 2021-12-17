https://ria.ru/20211217/dogovorennost-1764227714.html

Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров

Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров

Россия предлагает НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы, говорится в проекте соглашения о гарантиях... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:48

2021-12-17T13:48

2021-12-17T13:48

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восточная европа

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций", - следует из текста документа.Россия предлагает НАТО договориться о сдержанности при проведении военных учений для снижения рисков опасных ситуаций, говорится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и альянса."В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - говорится в проекте соглашения.В документе также отмечается, что участники соглашения "отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html

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россия

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в мире, украина, сша, нато, восточная европа, россия