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Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров
Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров
Россия предлагает НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы, говорится в проекте соглашения о гарантиях... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:48
2021-12-17T13:48
в мире
украина
сша
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности."Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций", - следует из текста документа.Россия предлагает НАТО договориться о сдержанности при проведении военных учений для снижения рисков опасных ситуаций, говорится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и альянса."В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - говорится в проекте соглашения.В документе также отмечается, что участники соглашения "отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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в мире, украина, сша, нато, восточная европа, россия
13:48 17.12.2021
 
Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении споров

Россия предложила НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.
"Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций", - следует из текста документа.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
Россия предлагает НАТО договориться о сдержанности при проведении военных учений для снижения рисков опасных ситуаций, говорится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и альянса.
"В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора", - говорится в проекте соглашения.
В документе также отмечается, что участники соглашения "отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В США оценили возможность "сделки" России с НАТО
 
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