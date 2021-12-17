20:10 17.12.2021 (обновлено: 20:13 22.12.2021)
На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев
© Фото с сайта Сургутского района ХМАО — ЮграВ Барсово прошла 5-ая торжественная церемония награждения победителей районного конкурса "Лидер – 2021"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Победителям – от 9 до 17 лет, сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.
"В этом году мы изменили положение о конкурсе. Очень хотели выделить номинацию по добровольчеству. В информационную систему "Добровольцы России" включены и наши подростки. Поэтому нам хотелось отметить наших ребят", - сказала Османкина.
В новой номинации были награждены шесть человек. Всего же награды вручались в семи номинациях.
"Интересно то, что среди детских школ искусств конкуренция за право быть победителем в этом конкурсе – очень жесткая. Наибольшее число детей проявили себя в техническом направлении. Это связано с развитием технического, информационно-коммуникационного направлений в образовании района", - сказала Османкина.
Среди награжденных были представлены победители олимпиад, участники киберкоманд, кадеты и юнармейцы.