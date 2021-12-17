https://ria.ru/20211217/dobrovoltsy-1764987233.html

На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев

На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев - РИА Новости, 22.12.2021

На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев

В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-17T20:10

2021-12-17T20:10

2021-12-22T20:13

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Победителям – от 9 до 17 лет, сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина."В этом году мы изменили положение о конкурсе. Очень хотели выделить номинацию по добровольчеству. В информационную систему "Добровольцы России" включены и наши подростки. Поэтому нам хотелось отметить наших ребят", - сказала Османкина.В новой номинации были награждены шесть человек. Всего же награды вручались в семи номинациях.Среди награжденных были представлены победители олимпиад, участники киберкоманд, кадеты и юнармейцы.

https://ria.ru/20211220/muzey_alekseya_botyana-1764493984.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ