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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211217/dobrovoltsy-1764987233.html
На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев
На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев - РИА Новости, 22.12.2021
На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев
В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-17T20:10
2021-12-22T20:13
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Победителям – от 9 до 17 лет, сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина."В этом году мы изменили положение о конкурсе. Очень хотели выделить номинацию по добровольчеству. В информационную систему "Добровольцы России" включены и наши подростки. Поэтому нам хотелось отметить наших ребят", - сказала Османкина.В новой номинации были награждены шесть человек. Всего же награды вручались в семи номинациях.Среди награжденных были представлены победители олимпиад, участники киберкоманд, кадеты и юнармейцы.
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
20:10 17.12.2021 (обновлено: 20:13 22.12.2021)
 

На районном конкурсе "Лидер-2021" впервые чествовали юных добровольцев

© Фото с сайта Сургутского района ХМАО — ЮграВ Барсово прошла 5-ая торжественная церемония награждения победителей районного конкурса "Лидер – 2021"
В Барсово прошла 5-ая торжественная церемония награждения победителей районного конкурса Лидер – 2021
© Фото с сайта Сургутского района ХМАО — Югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. В поселке Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в рамках торжественной церемонии состоялась церемония награждения 35 юных лидеров, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Победителям – от 9 до 17 лет, сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.
"В этом году мы изменили положение о конкурсе. Очень хотели выделить номинацию по добровольчеству. В информационную систему "Добровольцы России" включены и наши подростки. Поэтому нам хотелось отметить наших ребят", - сказала Османкина.
В новой номинации были награждены шесть человек. Всего же награды вручались в семи номинациях.
"Интересно то, что среди детских школ искусств конкуренция за право быть победителем в этом конкурсе – очень жесткая. Наибольшее число детей проявили себя в техническом направлении. Это связано с развитием технического, информационно-коммуникационного направлений в образовании района", - сказала Османкина.
Среди награжденных были представлены победители олимпиад, участники киберкоманд, кадеты и юнармейцы.
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20 декабря, 09:36Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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