Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764322768.html
Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве
Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве - РИА Новости, 17.12.2021
Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию ситуации в области безопасности в Центральноафриканской республике и результатам сотрудничества с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:23
2021-12-17T20:23
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764322005_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c29a0530ae877aad9c40b97daf4b47cd.jpg
МОСКВА, 17 дек - Содружество офицеров за международную безопасность. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию ситуации в области безопасности в Центральноафриканской республике и результатам сотрудничества с Россией в этой сфере. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал о сложностях, с которыми ЦАР пришлось столкнуться в этом году и результатах работы российских инструкторов, которые оказывали поддержку национальной армии ЦАР в вооруженном конфликте с бандформированиями.Содружество офицеров за международную безопасность – организация, которая предоставляет услуги по обучению FACA, полиции и жандармерии ЦАР.Александр Иванов детально рассказал об истории конфликта, который произошел на рубеже 2020-2021 года, когда коалиция бандформирований начала наступление на правительственные войска с целью срыва президентских и парламентских выборов.Также в своем выступлении он подробно осветил деятельность российских инструкторов на территории ЦАР: поговорил о целях работы инструкторов, о ходе работы, о ее результатах. Также Александр Иванов указал, что за прошедший год, благодаря поддержке русских инструкторов, которые занимаются обучением армии, жандармерии и полиции ЦАР, удалось достичь отличных результатов: атаки боевиков, начавшиеся в декабре 2020, удалось отбить, на данный момент большая часть территорий страны находится под контролем правительственных войск, начался процесс восстановления страны.Отдельное внимание глава СОМБ уделил тому, как местное население и правительство относятся к работе российских специалистов, подчеркнув, что они довольны проделанной работой и выражают благодарность российским инструкторам и Российской Федерации за поддержку в трудный момент.После выступления Александр Иванов исчерпывающе ответил на вопросы журналистов, которые касались деятельности инструкторов СОМБ, ситуации в ЦАР и в других африканских странах.Пресс-конференция завершилась демонстрацией трейлера фильма "Гранит" о работе российских специалистов в Мозамбике.Официальные страницы СОМБ: https://officersunion.org, https://vk.com/officersunion.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764322005_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_031e803b335f4b8d5fd4c26fa66daab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
20:23 17.12.2021
 

Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве

© Фото : Содружество офицеров за международную безопасностьПресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР в Москве
Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Содружество офицеров за международную безопасность
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - Содружество офицеров за международную безопасность. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию ситуации в области безопасности в Центральноафриканской республике и результатам сотрудничества с Россией в этой сфере. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал о сложностях, с которыми ЦАР пришлось столкнуться в этом году и результатах работы российских инструкторов, которые оказывали поддержку национальной армии ЦАР в вооруженном конфликте с бандформированиями.
Содружество офицеров за международную безопасность – организация, которая предоставляет услуги по обучению FACA, полиции и жандармерии ЦАР.
Александр Иванов детально рассказал об истории конфликта, который произошел на рубеже 2020-2021 года, когда коалиция бандформирований начала наступление на правительственные войска с целью срыва президентских и парламентских выборов.
Также в своем выступлении он подробно осветил деятельность российских инструкторов на территории ЦАР: поговорил о целях работы инструкторов, о ходе работы, о ее результатах. Также Александр Иванов указал, что за прошедший год, благодаря поддержке русских инструкторов, которые занимаются обучением армии, жандармерии и полиции ЦАР, удалось достичь отличных результатов: атаки боевиков, начавшиеся в декабре 2020, удалось отбить, на данный момент большая часть территорий страны находится под контролем правительственных войск, начался процесс восстановления страны.
Отдельное внимание глава СОМБ уделил тому, как местное население и правительство относятся к работе российских специалистов, подчеркнув, что они довольны проделанной работой и выражают благодарность российским инструкторам и Российской Федерации за поддержку в трудный момент.
После выступления Александр Иванов исчерпывающе ответил на вопросы журналистов, которые касались деятельности инструкторов СОМБ, ситуации в ЦАР и в других африканских странах.
Пресс-конференция завершилась демонстрацией трейлера фильма "Гранит" о работе российских специалистов в Мозамбике.
Официальные страницы СОМБ: https://officersunion.org, https://vk.com/officersunion.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
22:58В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения
Лента новостейМолния
США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения