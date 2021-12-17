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Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве

Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве - РИА Новости, 17.12.2021

Пресс-конференция о ситуации в области безопасности в ЦАР прошла в Москве

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию ситуации в области безопасности в Центральноафриканской республике и результатам сотрудничества с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:23

2021-12-17T20:23

2021-12-17T20:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 дек - Содружество офицеров за международную безопасность. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию ситуации в области безопасности в Центральноафриканской республике и результатам сотрудничества с Россией в этой сфере. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал о сложностях, с которыми ЦАР пришлось столкнуться в этом году и результатах работы российских инструкторов, которые оказывали поддержку национальной армии ЦАР в вооруженном конфликте с бандформированиями.Содружество офицеров за международную безопасность – организация, которая предоставляет услуги по обучению FACA, полиции и жандармерии ЦАР.Александр Иванов детально рассказал об истории конфликта, который произошел на рубеже 2020-2021 года, когда коалиция бандформирований начала наступление на правительственные войска с целью срыва президентских и парламентских выборов.Также в своем выступлении он подробно осветил деятельность российских инструкторов на территории ЦАР: поговорил о целях работы инструкторов, о ходе работы, о ее результатах. Также Александр Иванов указал, что за прошедший год, благодаря поддержке русских инструкторов, которые занимаются обучением армии, жандармерии и полиции ЦАР, удалось достичь отличных результатов: атаки боевиков, начавшиеся в декабре 2020, удалось отбить, на данный момент большая часть территорий страны находится под контролем правительственных войск, начался процесс восстановления страны.Отдельное внимание глава СОМБ уделил тому, как местное население и правительство относятся к работе российских специалистов, подчеркнув, что они довольны проделанной работой и выражают благодарность российским инструкторам и Российской Федерации за поддержку в трудный момент.После выступления Александр Иванов исчерпывающе ответил на вопросы журналистов, которые касались деятельности инструкторов СОМБ, ситуации в ЦАР и в других африканских странах.Пресс-конференция завершилась демонстрацией трейлера фильма "Гранит" о работе российских специалистов в Мозамбике.Официальные страницы СОМБ: https://officersunion.org, https://vk.com/officersunion.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы