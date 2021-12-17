https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764228559.html

Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности

Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности

Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу, говорится в проекте договора между РФ и США РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:51

2021-12-17T13:51

2021-12-17T13:53

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владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу, говорится в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, опубликованном на официальном портале МИД РФ."Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны", - говорится в документе.Также авторы проекта отмечают, что стороны добиваются того, чтобы "любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html

https://ria.ru/20211213/ryabkov-1763391300.html

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в мире, сша, владимир путин, нато, россия