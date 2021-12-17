https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764228559.html
Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности
Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности
Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу, говорится в проекте договора между РФ и США РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:51
2021-12-17T13:51
2021-12-17T13:53
в мире
сша
владимир путин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634173_195:0:3836:2048_1920x0_80_0_0_f3d96f467a0f7f693d13d14e8d6791cb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу, говорится в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, опубликованном на официальном портале МИД РФ."Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны", - говорится в документе.Также авторы проекта отмечают, что стороны добиваются того, чтобы "любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html
https://ria.ru/20211213/ryabkov-1763391300.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634173_0:351:2263:2048_1920x0_80_0_0_b86acc8d3ec2fe6bf7bd633d142d643d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, нато, россия
13:51 17.12.2021 (обновлено: 13:53 17.12.2021)
Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности
Проект договора: Россия предложила США взаимодействовать на условиях равной безопасности
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу, говорится в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, опубликованном на официальном портале
МИД РФ.
"Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны", - говорится в документе.
Также авторы проекта отмечают, что стороны добиваются того, чтобы "любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций".
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что, если НАТО
и США
не отреагируют на требование РФ
о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.