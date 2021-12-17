https://ria.ru/20211217/belorussiya-1764301500.html

Песков объяснил, почему Россия поддерживает Белоруссию

Песков объяснил, почему Россия поддерживает Белоруссию - РИА Новости, 17.12.2021

Песков объяснил, почему Россия поддерживает Белоруссию

Если бы не поддержка Белоруссии со стороны России, ситуация там была бы хуже, чем на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:19

2021-12-17T18:19

2021-12-17T18:45

украина

белоруссия

россия

в мире

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Если бы не поддержка Белоруссии со стороны России, ситуация там была бы хуже, чем на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: "да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда". Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI."Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - ред.) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211217/integratsiya-1764302407.html

украина

белоруссия

россия

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украина, белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, александр лукашенко