https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН - РИА Новости, 17.12.2021
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:15
2021-12-17T08:15
2021-12-17T08:33
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая, сообщили в миссии."Постоянное представительство Исламской республики Афганистан при ООН в Нью-Йорке информирует, что советник-посланник Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией в качестве исполняющего обязанности", - говорится в заявлении представительства Афганистана, опубликованном в Twitter.Отмечается, что после назначения нового человека представительство страны продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством ООН и государствами-членами для борьбы со сложившейся тяжелой гуманитарной обстановкой в Афганистане.Ранее талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.После прихода "Талибана"* к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211203/kabul-1761985400.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, нью-йорк (город), сухейль шахин
08:15 17.12.2021 (обновлено: 08:33 17.12.2021)
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя при ООН Насира Ахмада Фаика