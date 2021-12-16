Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Завершилась высадка именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево", по итогам 3 и 4 заявочных кампаний всего родителями новорожденных высажены 8467 деревьев в 25 парковых территориях. Заявочная кампания на высадку именных деревьев весной стартовала 16 июня и продлилась до 15 декабря. 16 декабря начался прием заявок на высадку именных деревьев на осенний период 2022 года", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
Он отметил, что подготовлены к следующему году места под высадку более 8 тысяч деревьев на территории 15 парков. На текущую дату уже забронировано около 4 тысяч деревьев.
По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.