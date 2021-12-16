https://ria.ru/20211216/zayavki-1764101403.html

Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве

Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 16.12.2021

Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве

Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:56

2021-12-16T17:56

2021-12-16T17:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/89/1557338917_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_40ef3360678b1bc6f9cc58d28d03b3c7.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что подготовлены к следующему году места под высадку более 8 тысяч деревьев на территории 15 парков. На текущую дату уже забронировано около 4 тысяч деревьев.По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.

https://ria.ru/20211127/moskva-1761021814.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы