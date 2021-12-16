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Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве
Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 16.12.2021
Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве
Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:56
2021-12-16T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что подготовлены к следующему году места под высадку более 8 тысяч деревьев на территории 15 парков. На текущую дату уже забронировано около 4 тысяч деревьев.По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.
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общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы
17:56 16.12.2021
 

Прием заявок-2022 на высадку именных деревьев в парках стартовал в Москве

© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках стартовал в Москве в четверг, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Завершилась высадка именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево", по итогам 3 и 4 заявочных кампаний всего родителями новорожденных высажены 8467 деревьев в 25 парковых территориях. Заявочная кампания на высадку именных деревьев весной стартовала 16 июня и продлилась до 15 декабря. 16 декабря начался прием заявок на высадку именных деревьев на осенний период 2022 года", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
Он отметил, что подготовлены к следующему году места под высадку более 8 тысяч деревьев на территории 15 парков. На текущую дату уже забронировано около 4 тысяч деревьев.
По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.
Высадка деревьев и кустарников в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 09:04
В Москве в рамках проекта "Наше дерево" высадили около 16 тысяч саженцев
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнтон КульбачевскийГородское хозяйство Москвы
 
 
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