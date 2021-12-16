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Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 16.12.2021
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
Государственная дума в первом чтении поддержала подготовленный правительством законопроект, предусматривающий посещение гражданами общественных мест только при... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:48
2021-12-16T17:16
общество
вячеслав володин
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Государственная дума в первом чтении поддержала подготовленный правительством законопроект, предусматривающий посещение гражданами общественных мест только при наличии QR-кодов после вакцинации.В пленарном заседании также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Как отмечается в проекте, помимо QR-кода, на входе можно будет также предъявить справку о перенесенном COVID-19 либо медицинский отвод от вакцинации. В последнем случае также понадобится отрицательный ПЦР-тест.Эти правила будут распространяться на: Отдельно оговаривается порядок допуска в общественные места для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Это сделано в целях защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для этих категорий россиян разработают отдельный документ — его форму определит Минобороны или представители власти по месту прохождения службы.Также специальные правила введут для иностранцев, получивших зарубежную вакцину, — их разрабатывает главный санитарный врач. Гражданам других стран по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест.Проект закона предусматривает введение этих правил на срок до 1 июня следующего года. Причем до 1 февраля россияне, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763480206.html
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общество, вячеслав володин, здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 16.12.2021 (обновлено: 17:16 16.12.2021)
 
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Государственная дума в первом чтении поддержала подготовленный правительством законопроект, предусматривающий посещение гражданами общественных мест только при наличии QR-кодов после вакцинации.
В пленарном заседании также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как отмечается в проекте, помимо QR-кода, на входе можно будет также предъявить справку о перенесенном COVID-19 либо медицинский отвод от вакцинации. В последнем случае также понадобится отрицательный ПЦР-тест.
Эти правила будут распространяться на:
  • места проведения массовых мероприятий;
  • культурные учреждения;
  • заведения общепита;
  • объекты розничной торговли.
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Отдельно оговаривается порядок допуска в общественные места для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Это сделано в целях защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для этих категорий россиян разработают отдельный документ — его форму определит Минобороны или представители власти по месту прохождения службы.
Также специальные правила введут для иностранцев, получивших зарубежную вакцину, — их разрабатывает главный санитарный врач. Гражданам других стран по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест.
Проект закона предусматривает введение этих правил на срок до 1 июня следующего года. Причем до 1 февраля россияне, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.
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На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.
Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.
Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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