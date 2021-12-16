https://ria.ru/20211216/vozdukh-1764056581.html

Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году

Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021

Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году

Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:52

2021-12-16T14:52

2021-12-16T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

антон кульбачевский

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В департамент поступило около 4,5 тысяч обращений жителей на качество атмосферного воздуха. По сравнению в прошлым годом количество жалоб сократилось в 1,5 раза. Было выполнено более 2 тысяч рейдов передвижной экологической лабораторией", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".

https://ria.ru/20201125/stantsiya-1586274340.html

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общество, антон кульбачевский