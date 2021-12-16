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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году
Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021
Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году
Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:52
2021-12-16T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
антон кульбачевский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В департамент поступило около 4,5 тысяч обращений жителей на качество атмосферного воздуха. По сравнению в прошлым годом количество жалоб сократилось в 1,5 раза. Было выполнено более 2 тысяч рейдов передвижной экологической лабораторией", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
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общество, антон кульбачевский
14:52 16.12.2021
 

Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичи стали в 1,5 раза реже жаловаться на качество воздуха в 2021 году, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В департамент поступило около 4,5 тысяч обращений жителей на качество атмосферного воздуха. По сравнению в прошлым годом количество жалоб сократилось в 1,5 раза. Было выполнено более 2 тысяч рейдов передвижной экологической лабораторией", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
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