https://ria.ru/20211216/vaktsinatsiya-1764114031.html
Британские медики призвали беременных привиться от COVID-19
Британские медики призвали беременных привиться от COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Британские медики призвали беременных привиться от COVID-19
Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса, сообщает Агентство по здравоохранению... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:55
2021-12-16T18:55
2021-12-16T18:55
распространение коронавируса
в мире
великобритания
здоровье - общество
борис джонсон
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f560c3d850c402998d3a8feabc7c40ff.jpg
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса, сообщает Агентство по здравоохранению (UKHSA).Появляется все больше свидетельств того, что беременные подвергаются повышенному риску серьезных последствий от коронавируса, и в результате их следует отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, сказано в сообщении.Отмечается, что большинство беременных, поступивших в больницу с тяжелой формой COVID-19, не вакцинированы, а недавние данные UKHSA дополняют существующие международные данные, которые не выявили каких-либо проблем с безопасностью вакцинации женщин во время беременности."Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого", - говорится в сообщении.По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, нет никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19, используемые во время беременности, повышают риск выкидыша, мертворождения, врожденных аномалий или осложнений при родах."Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19", - сказал он."Я бы настоятельно призвал всех беременных женщин выступить и без промедления получить вакцину", - отметил представитель UKHSA Гаятри Амирталингам.По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 15 декабря в Великобритании за сутки зафиксированы 78,6 тысячи новых заражений (максимальный показатель за пандемию), в том числе 4,7 тысячи - "омикроном". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
https://ria.ru/20211120/kislorod-1759926091.html
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761761787.html
https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_341:224:2772:2048_1920x0_80_0_0_0032c38a08611cd6168b5cfd5f73572d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, здоровье - общество, борис джонсон, коронавирус covid-19
Британские медики призвали беременных привиться от COVID-19
Комитет по вакцинации и иммунизации Британии призвал беременных привиться от COVID-19
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости.
Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) Великобритании
призвал беременных привиться от коронавируса, сообщает Агентство по здравоохранению (UKHSA).
Появляется все больше свидетельств того, что беременные подвергаются повышенному риску серьезных последствий от коронавируса, и в результате их следует отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, сказано в сообщении.
Отмечается, что большинство беременных, поступивших в больницу с тяжелой формой COVID-19, не вакцинированы, а недавние данные UKHSA дополняют существующие международные данные, которые не выявили каких-либо проблем с безопасностью вакцинации женщин во время беременности.
"Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого", - говорится в сообщении.
По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, нет никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19, используемые во время беременности, повышают риск выкидыша, мертворождения, врожденных аномалий или осложнений при родах.
"Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19", - сказал он.
"Я бы настоятельно призвал всех беременных женщин выступить и без промедления получить вакцину", - отметил представитель UKHSA Гаятри Амирталингам.
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 15 декабря в Великобритании за сутки зафиксированы 78,6 тысячи новых заражений (максимальный показатель за пандемию), в том числе 4,7 тысячи - "омикроном". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.
Британский премьер Борис Джонсон
подтвердил 8 декабря, что Англия
переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.