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В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом - РИА Новости, 16.12.2021
В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
В МИД считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который накануне приговорил россиянина... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:17
2021-12-16T13:20
в мире
берлин (город)
мид германии
россия
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В МИД считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который накануне приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению."Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", — отметили в ведомстве.В министерстве также назвали голословными утверждения немецкой стороны о причастности российских госструктур к этому делу. Там подчеркнули, что подобные обвинения сконструированы при содействии зарубежных спецслужб. Также в МИД подчеркнули, что дипломаты, которых власти Германии после оглашения приговора объявили персонами non grata, не имели никакого отношения к делу Хангошвили, поэтому решение Берлина — очередная недружественная акция по отношению к Москве.Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, об этом решении сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после этого заявила, что Москва примет симметричные ответные меры.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
https://ria.ru/20211215/protest-1763944413.html
https://ria.ru/20210321/khangoshvili-1602133099.html
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
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в мире, берлин (город), мид германии, россия, зелимхан хангошвили
12:17 16.12.2021 (обновлено: 13:20 16.12.2021)
 
В МИД назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом

МИД: приговор Соколову в Германии по делу Хангошвили носит характер политического заказа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В МИД считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который накануне приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению.
"Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", — отметили в ведомстве.
В министерстве также назвали голословными утверждения немецкой стороны о причастности российских госструктур к этому делу. Там подчеркнули, что подобные обвинения сконструированы при содействии зарубежных спецслужб.
Также в МИД подчеркнули, что дипломаты, которых власти Германии после оглашения приговора объявили персонами non grata, не имели никакого отношения к делу Хангошвили, поэтому решение Берлина — очередная недружественная акция по отношению к Москве.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Посольство России заявило Германии протест в связи с высылкой дипломатов
Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, об этом решении сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после этого заявила, что Москва примет симметричные ответные меры.
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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Кафку сделали былью: в Германии пытаются судить Россию
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
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