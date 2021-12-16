https://ria.ru/20211216/skrining-1764132215.html
Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных
Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных - РИА Новости, 16.12.2021
Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных
Минздрав России и весь социальный блок правительства страны должны основательно заняться темой своевременности анализов и скрининга на ранних стадиях... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:05
2021-12-16T21:05
2021-12-16T21:10
общество
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России и весь социальный блок правительства страны должны основательно заняться темой своевременности анализов и скрининга на ранних стадиях беременности, необходимо использовать в работе современные методики, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининг на ранних стадиях беременности. В России это та тема, которой нужно заниматься министерству здравоохранения - всему социальному блоку - основательно… Нужно использовать современные методики в этой работе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20211216/genetika-1764105782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
21:05 16.12.2021 (обновлено: 21:10 16.12.2021)
Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных
Президент Путин призвал Минздрав основательно заняться темой скрининга беременных