https://ria.ru/20211216/skrining-1764132215.html

Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных

Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных - РИА Новости, 16.12.2021

Путин призвал Минздрав и соцблок заняться темой скрининга беременных

Минздрав России и весь социальный блок правительства страны должны основательно заняться темой своевременности анализов и скрининга на ранних стадиях... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:05

2021-12-16T21:05

2021-12-16T21:10

общество

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России и весь социальный блок правительства страны должны основательно заняться темой своевременности анализов и скрининга на ранних стадиях беременности, необходимо использовать в работе современные методики, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининг на ранних стадиях беременности. В России это та тема, которой нужно заниматься министерству здравоохранения - всему социальному блоку - основательно… Нужно использовать современные методики в этой работе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

https://ria.ru/20211216/genetika-1764105782.html

россия

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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия