https://ria.ru/20211216/shtraf-1764048057.html

В России смягчат штрафы для МСП и социально ориентированных НКО

В России смягчат штрафы для МСП и социально ориентированных НКО - РИА Новости, 16.12.2021

В России смягчат штрафы для МСП и социально ориентированных НКО

Власти РФ планируют внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы смягчить штрафные санкции для малого и среднего бизнеса и социально... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:17

2021-12-16T14:17

2021-12-16T14:17

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти РФ планируют внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы смягчить штрафные санкции для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Нередко новички в этих сферах – не очень опытные предприниматели. Не всегда у них есть специалисты, чтобы четко отследить все изменения нормативов. Поэтому и совершают ошибки. Например, по незнанию не выполняют требования охраны труда или трудового законодательства. А за это полагаются штрафы", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он отметил, что эта тема подробно рассматривалась на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства."Чтобы смягчить такие меры для малого и среднего бизнеса, внесем изменения в Кодекс об административных правонарушениях... Единственно возможным наказанием за первое нарушение станет предупреждение. Разумеется, если речь не идет о причинении вреда здоровью людей, ущерба имуществу либо других подобных действиях. Для микро- и малых предприятий, а также социально ориентированных НКО будут вдвое снижены границы штрафных санкций, что позволит смягчить наказание по наиболее массовым правонарушениям", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211216/eksperiment-1764014942.html

https://ria.ru/20211216/vstrecha-1763978546.html

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общество, михаил мишустин, россия