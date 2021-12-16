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В Брюсселе призвали подготовиться к введению новых санкций против России
В Брюсселе призвали подготовиться к введению новых санкций против России - РИА Новости, 16.12.2021
В Брюсселе призвали подготовиться к введению новых санкций против России
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации на границе Украины призывают ЕС, в случае дальнейшей эскалации напряженности, подготовиться к... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:20
2021-12-16T13:43
в мире
евросоюз
европарламент
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации на границе Украины призывают ЕС, в случае дальнейшей эскалации напряженности, подготовиться к введению в кратчайшие сроки новых санкций против России, включая экономические, финансовые и политические.Депутаты Европарламента в четверг на пленарной сессии в Страсбурге намерены принять резолюцию по Украине, финальный проект документа опубликован на сайте ЕП. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.В среду, выступая на пленарной сессии ЕП, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК подготовила конкретные предложения по возможным мерам против России и обсудит их с европейскими лидерами на саммите в четверг."Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами", - указывается в проекте резолюции. Парламентарии также считают необходимым, чтобы ЕС координировал свои действия с Киевом.По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается "отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка". Парламентарии также считают необходимым, чтобы такие меры затронули и "важные отрасли экономики России".В резолюции отмечается, что "первым незамедлительным шагом в случае агрессии России на Украине должна стать отмена поездок и безвизового режима для всех обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".Депутаты также в очередной раз призывают ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России, воздержаться от введения в эксплуатацию проекта "Северный поток — 2", ввести глобальный режим санкций за коррупционные преступления.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
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в мире, евросоюз, европарламент, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, северный поток — 2
13:20 16.12.2021 (обновлено: 13:43 16.12.2021)
 
В Брюсселе призвали подготовиться к введению новых санкций против России

Европарламент призвал ЕС подготовиться к введению новых санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации на границе Украины призывают ЕС, в случае дальнейшей эскалации напряженности, подготовиться к введению в кратчайшие сроки новых санкций против России, включая экономические, финансовые и политические.
Депутаты Европарламента в четверг на пленарной сессии в Страсбурге намерены принять резолюцию по Украине, финальный проект документа опубликован на сайте ЕП. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.
В среду, выступая на пленарной сессии ЕП, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК подготовила конкретные предложения по возможным мерам против России и обсудит их с европейскими лидерами на саммите в четверг.
"Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами", - указывается в проекте резолюции. Парламентарии также считают необходимым, чтобы ЕС координировал свои действия с Киевом.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается "отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка". Парламентарии также считают необходимым, чтобы такие меры затронули и "важные отрасли экономики России".
В резолюции отмечается, что "первым незамедлительным шагом в случае агрессии России на Украине должна стать отмена поездок и безвизового режима для всех обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".
Депутаты также в очередной раз призывают ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России, воздержаться от введения в эксплуатацию проекта "Северный поток — 2", ввести глобальный режим санкций за коррупционные преступления.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
Прибалтике преподнесли урок китайской дипломатии
 
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