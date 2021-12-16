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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764100038.html
Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы
Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы - РИА Новости, 16.12.2021
Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы
Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:50
2021-12-16T19:20
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
здоровье - общество
коронавирусы
василий пискарев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В четверг документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, василий пискарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:50 16.12.2021 (обновлено: 19:20 16.12.2021)
 
Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

Спикер ГД Володин: проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкСотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир
Сотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.

"Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан", — написал Володин в телеграм-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
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QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.
На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.
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Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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