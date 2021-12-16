https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764100038.html

Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы - РИА Новости, 16.12.2021

Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:50

2021-12-16T17:50

2021-12-16T19:20

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

здоровье - общество

коронавирусы

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763459826_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_1408348a0f20eb25447a8a78b44ffe26.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В четверг документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763695186.html

https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763655963.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, василий пискарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии