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Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году
Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году - РИА Новости, 16.12.2021
Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году
Желание сбросить лишний вес посещает россиян не только перед отпуском на море, но и, например, к Новому году, как за оставшиеся пару недель избавиться от... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:05
2021-12-16T03:05
общество
новый год
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Желание сбросить лишний вес посещает россиян не только перед отпуском на море, но и, например, к Новому году, как за оставшиеся пару недель избавиться от пары-тройки килограммов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро-Юг", диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина."В среднем нормой считается снижение массы тела на 2–4 килограмма в месяц или на 0,5–1 килограмма в неделю. Таким образом до нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста", - рассказала Сорокина.Диетолог отметила, что на самом первом этапе для снижения веса необходимо установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, приучить себя завтракать, определить для себя оптимальное количество приемов пищи - оптимальным считается четыре-пять раз в сутки, однако некоторым достаточно и трех. И только потом вводить коррекционные мероприятия по рациону."В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло", - уточнила эндокринолог.Сорокина также рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью. "Продукты, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше энергии, чем получит из этих продуктов. К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи - сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты", - перечислила врач.Она также не поддерживает идею о том, что для ускорения метаболизма нужно часто питаться. "Нет. Для ускорения метаболизма эффективна оптимальная физическая нагрузка, прием продуктов, обладающих термогенным эффектом (специи, куркума, зеленый чай, зеленый кофе)", - пояснила диетолог.По ее словам, физическая активность в процессе похудения играет первостепенную роль - "не даром мышцы называют "вторым сердцем"."При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно", - заключила Сорокина.
https://rsport.ria.ru/20211202/zavtrak-1761737735.html
https://rsport.ria.ru/20211207/tvorog-1762476445.html
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353
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общество, новый год
03:05 16.12.2021
 
Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году

Врач-диетолог Сорокина рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году

© Depositphotos / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / nenetus
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Желание сбросить лишний вес посещает россиян не только перед отпуском на море, но и, например, к Новому году, как за оставшиеся пару недель избавиться от пары-тройки килограммов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро-Юг", диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина.
"В среднем нормой считается снижение массы тела на 2–4 килограмма в месяц или на 0,5–1 килограмма в неделю. Таким образом до нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста", - рассказала Сорокина.
Диетолог отметила, что на самом первом этапе для снижения веса необходимо установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, приучить себя завтракать, определить для себя оптимальное количество приемов пищи - оптимальным считается четыре-пять раз в сутки, однако некоторым достаточно и трех. И только потом вводить коррекционные мероприятия по рациону.
"В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло", - уточнила эндокринолог.
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Сорокина также рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью. "Продукты, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше энергии, чем получит из этих продуктов. К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи - сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты", - перечислила врач.
Она также не поддерживает идею о том, что для ускорения метаболизма нужно часто питаться. "Нет. Для ускорения метаболизма эффективна оптимальная физическая нагрузка, прием продуктов, обладающих термогенным эффектом (специи, куркума, зеленый чай, зеленый кофе)", - пояснила диетолог.
По ее словам, физическая активность в процессе похудения играет первостепенную роль - "не даром мышцы называют "вторым сердцем".
"При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно", - заключила Сорокина.
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