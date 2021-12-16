https://ria.ru/20211216/pokhudenie-1763967699.html

Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году

Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году - РИА Новости, 16.12.2021

Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году

Желание сбросить лишний вес посещает россиян не только перед отпуском на море, но и, например, к Новому году, как за оставшиеся пару недель избавиться от... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T03:05

2021-12-16T03:05

2021-12-16T03:05

общество

новый год

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Желание сбросить лишний вес посещает россиян не только перед отпуском на море, но и, например, к Новому году, как за оставшиеся пару недель избавиться от пары-тройки килограммов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро-Юг", диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина."В среднем нормой считается снижение массы тела на 2–4 килограмма в месяц или на 0,5–1 килограмма в неделю. Таким образом до нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста", - рассказала Сорокина.Диетолог отметила, что на самом первом этапе для снижения веса необходимо установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, приучить себя завтракать, определить для себя оптимальное количество приемов пищи - оптимальным считается четыре-пять раз в сутки, однако некоторым достаточно и трех. И только потом вводить коррекционные мероприятия по рациону."В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло", - уточнила эндокринолог.Сорокина также рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью. "Продукты, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше энергии, чем получит из этих продуктов. К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи - сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты", - перечислила врач.Она также не поддерживает идею о том, что для ускорения метаболизма нужно часто питаться. "Нет. Для ускорения метаболизма эффективна оптимальная физическая нагрузка, прием продуктов, обладающих термогенным эффектом (специи, куркума, зеленый чай, зеленый кофе)", - пояснила диетолог.По ее словам, физическая активность в процессе похудения играет первостепенную роль - "не даром мышцы называют "вторым сердцем"."При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно", - заключила Сорокина.

https://rsport.ria.ru/20211202/zavtrak-1761737735.html

https://rsport.ria.ru/20211207/tvorog-1762476445.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год