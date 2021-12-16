https://ria.ru/20211216/pokhischenie-1764014451.html

Краснодарского полицейского, похитившего человека, будут судить

Краснодарского полицейского, похитившего человека, будут судить - РИА Новости, 16.12.2021

Краснодарского полицейского, похитившего человека, будут судить

Краснодарский полицейский и два его товарища предстанут перед судом по обвинению в похищении мужчины, которого правоохранители нашли закованным в наручники в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:06

2021-12-16T12:06

2021-12-16T12:06

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Краснодарский полицейский и два его товарища предстанут перед судом по обвинению в похищении мужчины, которого правоохранители нашли закованным в наручники в гараже, сообщает региональное СУСК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару и двух его знакомых. Они обвиняются в похищении 20-летнего местного жителя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия (пп."а,в,г,з" ч.2 ст.126 УК РФ)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в марте житель Краснодара согласился помочь полицейскому приобрести автомобиль для перепродажи, через некоторое время правоохранитель стал предъявлять мужчине претензии из-за того, что машина не доставлена, и он не смог к оговоренному сроку отдать долг, взятый на её приобретение. В июле от мужчины потребовали вернуть деньги, увеличив сумму до пяти миллионов рублей, а в конце августа его выманили из дома и похитили, поместив в подвал гаража, где пристегнули наручниками и избивали, требуя передать им деньги.Ранее следствие сообщало, что в гараже правоохранители изъяли таблетки, боеприпасы и бейсбольные биты.

https://ria.ru/20211203/pokhischenie-1761958618.html

https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html

краснодар

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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия