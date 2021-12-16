https://ria.ru/20211216/peregovory-1764026697.html

В Кремле опровергли планы Путина поговорить по телефону с папой Римским

В Кремле опровергли планы Путина поговорить по телефону с папой Римским - РИА Новости, 16.12.2021

В Кремле опровергли планы Путина поговорить по телефону с папой Римским

Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск не планируют телефонную беседу в этот четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:46

общество

ватикан

владимир путин

дмитрий песков

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

религия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск не планируют телефонную беседу в этот четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Могу сказать, что сегодня такого разговора не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию итальянских СМИ о запланированном в четверг телефонном разговоре папы Римского и президента России.

https://ria.ru/20211206/papa-1762416088.html

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общество, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, франциск (хорхе марио бергольо), россия, религия