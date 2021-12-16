https://ria.ru/20211216/peregovory-1764025455.html
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по гарантиям безопасности
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.12.2021
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по гарантиям безопасности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
политика
безопасность
дмитрий песков
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В соответствии с принятым решением замминистра... иностранных дел Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", - сказал Песков журналистам.
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политика, безопасность, дмитрий песков, сергей рябков, россия
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по гарантиям безопасности