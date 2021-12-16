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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764068498.html
Эксперты рассказали о расстройствах психики у переболевших COVID-19
Эксперты рассказали о расстройствах психики у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Эксперты рассказали о расстройствах психики у переболевших COVID-19
Переболевшие коронавирусом часто сталкиваются с проблемами с памятью и внимательностью, а также страдают от расстройств настроения, сообщил РИА Новости декан... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:43
2021-12-16T17:09
распространение коронавируса
общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом часто сталкиваются с проблемами с памятью и внимательностью, а также страдают от расстройств настроения, сообщил РИА Новости декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, директор Психологического института РАО, президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко."Ковид не только на физической стороне нашей жизни сказывается, но и во многом на психологических последствиях, которые мы наблюдаем. Часто это когнитивные сферы, многие говорят о расстройстве памяти, но я бы как психолог еще обратил внимание, что мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании. Поэтому та неопределенность и та ситуация послековидная, которая того или иного пациента дальше ведет, она накладывает отпечаток именно на функции внимания, функции планирования", - сказал Зинченко.Также, по его словам, перенесенный коронавирус влияет на эмоциональный фон."Это часто повышенная тревожность, частые расстройства настроения, либо это идет в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижения настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния ", - сказал Зинченко.Как в свою очередь отметил главный внештатный специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева" Георгий Костюк, среди психических расстройств у переболевших часто встречаются панические расстройства."Еще одним характерным для этой пандемии психическим расстройством стал резкий рост панических расстройств, панических состояний у людей, которые переболели", - сказал Костюк в ходе презентации коллективной монографии "Психологическое сопровождение пандемии COVID-19" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Как в свою очередь отметила директор Института психолого-социальной работы, заведующий кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук Мария Киселева, дети, переболевшие коронавирусом, также сталкиваются с проблемами отсутствия энергии, и им не дают времени на адаптацию, после чего у них может развиваться тревожность."Дети, переболевшие ковид, столкнулись с проблемой, есть постковидный синдром и у детей, который выражается в снижении когнитивных функций и снижении энергетического статуса, нейродинамических показателей. А мы понимаем, что ребенок выписался, у него есть освобождение от физкультуры, но никто не дает времени на адаптацию", - сообщила Киселева на презентации коллективной монографии.Она отметила, что, в частности, для детей становится стрессом, что им снова нужно выполнять задания на скорость или какие-то упражнения, а они после болезни не справляются. И это, по ее словам, обнажило и проблемы детей с хроническими заболеваниями, когда есть проблемы с нейродинамическими показателями, и они не могут работать под давлением времени."Они не могут делать что-то быстро, они быстро истощаются и утомляются, но это никак не учитывается в школьном процессе. Более того, это становится причиной развития большей тревожности, нежеланию учиться и даже к полному отказу от обучения, протестному, потому что ребенок не справляется... снижает самооценку, формируется комплекс неудачника", - отметила Киселева.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:43 16.12.2021 (обновлено: 17:09 16.12.2021)
 
Эксперты рассказали о расстройствах психики у переболевших COVID-19

Эксперты рассказали, что переболевшие COVID-19 сталкиваются с паническими расстройствами

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне"
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом часто сталкиваются с проблемами с памятью и внимательностью, а также страдают от расстройств настроения, сообщил РИА Новости декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, директор Психологического института РАО, президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
"Ковид не только на физической стороне нашей жизни сказывается, но и во многом на психологических последствиях, которые мы наблюдаем. Часто это когнитивные сферы, многие говорят о расстройстве памяти, но я бы как психолог еще обратил внимание, что мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании. Поэтому та неопределенность и та ситуация послековидная, которая того или иного пациента дальше ведет, она накладывает отпечаток именно на функции внимания, функции планирования", - сказал Зинченко.
Также, по его словам, перенесенный коронавирус влияет на эмоциональный фон.
"Это часто повышенная тревожность, частые расстройства настроения, либо это идет в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижения настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния ", - сказал Зинченко.
Как в свою очередь отметил главный внештатный специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева" Георгий Костюк, среди психических расстройств у переболевших часто встречаются панические расстройства.
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"Еще одним характерным для этой пандемии психическим расстройством стал резкий рост панических расстройств, панических состояний у людей, которые переболели", - сказал Костюк в ходе презентации коллективной монографии "Психологическое сопровождение пандемии COVID-19" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Как в свою очередь отметила директор Института психолого-социальной работы, заведующий кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ, доктор психологических наук Мария Киселева, дети, переболевшие коронавирусом, также сталкиваются с проблемами отсутствия энергии, и им не дают времени на адаптацию, после чего у них может развиваться тревожность.
"Дети, переболевшие ковид, столкнулись с проблемой, есть постковидный синдром и у детей, который выражается в снижении когнитивных функций и снижении энергетического статуса, нейродинамических показателей. А мы понимаем, что ребенок выписался, у него есть освобождение от физкультуры, но никто не дает времени на адаптацию", - сообщила Киселева на презентации коллективной монографии.
Она отметила, что, в частности, для детей становится стрессом, что им снова нужно выполнять задания на скорость или какие-то упражнения, а они после болезни не справляются. И это, по ее словам, обнажило и проблемы детей с хроническими заболеваниями, когда есть проблемы с нейродинамическими показателями, и они не могут работать под давлением времени.
"Они не могут делать что-то быстро, они быстро истощаются и утомляются, но это никак не учитывается в школьном процессе. Более того, это становится причиной развития большей тревожности, нежеланию учиться и даже к полному отказу от обучения, протестному, потому что ребенок не справляется... снижает самооценку, формируется комплекс неудачника", - отметила Киселева.
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