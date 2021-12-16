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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 16.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:43

2021-12-16T11:43

2021-12-16T11:43

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%, 2. Удмуртская Республика - 0,13%, 3. Республика Алтай - 0,14%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

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