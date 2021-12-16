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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 16.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:43
2021-12-16T11:43
2021-12-16T11:43
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%, 2. Удмуртская Республика - 0,13%, 3. Республика Алтай - 0,14%", - говорится в сообщении.
республика алтай
республика калмыкия
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии и Туве — 0,05%