Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/izbienie-1764031560.html
На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе
На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе - РИА Новости, 16.12.2021
На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе
Прокуратура на Кубани проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:05
2021-12-16T13:05
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника.Один из Telegram-каналов в четверг сообщил, что в школе №11 кубанского хутора Маевский один из учеников из-за потерянной ручки избил "попавшего под подозрение" одноклассника, учитель и другие одноклассники оттащили агрессивного подростка. После инцидента на уроке физкультуры ребенку стало плохо, его госпитализировали и диагностировали перелом позвоночника и другие телесные повреждения, отмечается в посте."Проводим проверку. Мы дадим оценку и организации учебного процесса в школе, и работе сотрудников учебного заведения по предотвращению конфликтов между учениками. Что касается перелома, пока, со слов эксперта, перелом застарелый, сросшийся. Но письменного заключения пока нет. Когда оно будет, сообщим", - сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.В ГУМВД по Кубани РИА Новости также сообщили о проведении проверки по данному факту, отметив при этом, что в полицию заявлений в связи с инцидентом пока не поступало.Комментарий местных властей по факту происшествия агентству получить пока не удалось.
https://ria.ru/20211213/izbienie-1763412167.html
https://ria.ru/20211207/izbienie-1762595281.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
13:05 16.12.2021
 
На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе

На Кубани прокуратура проверит сообщения об избиении школьника одноклассником

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника.
Один из Telegram-каналов в четверг сообщил, что в школе №11 кубанского хутора Маевский один из учеников из-за потерянной ручки избил "попавшего под подозрение" одноклассника, учитель и другие одноклассники оттащили агрессивного подростка. После инцидента на уроке физкультуры ребенку стало плохо, его госпитализировали и диагностировали перелом позвоночника и другие телесные повреждения, отмечается в посте.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 10:59
Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца
"Проводим проверку. Мы дадим оценку и организации учебного процесса в школе, и работе сотрудников учебного заведения по предотвращению конфликтов между учениками. Что касается перелома, пока, со слов эксперта, перелом застарелый, сросшийся. Но письменного заключения пока нет. Когда оно будет, сообщим", - сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.
В ГУМВД по Кубани РИА Новости также сообщили о проведении проверки по данному факту, отметив при этом, что в полицию заявлений в связи с инцидентом пока не поступало.
Комментарий местных властей по факту происшествия агентству получить пока не удалось.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 16:30
Жителя Тольятти будут судить за избиение пятилетнего сына
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России