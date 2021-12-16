https://ria.ru/20211216/izbienie-1764031560.html

На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе

На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе - РИА Новости, 16.12.2021

На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе

Прокуратура на Кубани проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:05

2021-12-16T13:05

2021-12-16T13:05

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника.Один из Telegram-каналов в четверг сообщил, что в школе №11 кубанского хутора Маевский один из учеников из-за потерянной ручки избил "попавшего под подозрение" одноклассника, учитель и другие одноклассники оттащили агрессивного подростка. После инцидента на уроке физкультуры ребенку стало плохо, его госпитализировали и диагностировали перелом позвоночника и другие телесные повреждения, отмечается в посте."Проводим проверку. Мы дадим оценку и организации учебного процесса в школе, и работе сотрудников учебного заведения по предотвращению конфликтов между учениками. Что касается перелома, пока, со слов эксперта, перелом застарелый, сросшийся. Но письменного заключения пока нет. Когда оно будет, сообщим", - сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.В ГУМВД по Кубани РИА Новости также сообщили о проведении проверки по данному факту, отметив при этом, что в полицию заявлений в связи с инцидентом пока не поступало.Комментарий местных властей по факту происшествия агентству получить пока не удалось.

https://ria.ru/20211213/izbienie-1763412167.html

https://ria.ru/20211207/izbienie-1762595281.html

краснодарский край

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2021

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происшествия, краснодарский край