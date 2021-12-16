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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211216/investory-1764093583.html
В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы
В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы - РИА Новости, 16.12.2021
В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы
Первые три инвестиционных проекта одобрены для реализации в особой экономической зоне "Иваново", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:23
2021-12-16T17:23
ивановская область
экономика
ивановская область
станислав воскресенский
россия
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ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Первые три инвестиционных проекта одобрены для реализации в особой экономической зоне "Иваново", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Проекты были выбраны по итогам заседания наблюдательного и экспертного советов ОЭЗ.По его словам, в реализацию трех крупных проектов компании планируют вложить более 6,3 миллиарда рублей и создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Это положительно скажется как на развитии особой экономической зоны, так и на инвестиционном климате в регионе.На площадке особой экономической зоны в Иванове осенью начались работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры. Во время посещения строительной площадки в Иванове губернатор Станислав Воскресенский поставил задачу незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы быстрее разворачивались стройки и создавались рабочие места.ОЭЗ "Иваново" включает две площадки общей площадью 153 гектара - 53,2 гектара в Иванове и 99,7 гектара - в Родниках. Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет. Основными преимуществами ОЭЗ являются налоговые преференции - нулевые ставки налогов на землю и на имущество, транспортного налога, что существенно сокращает расходы инвесторов на ведение бизнеса. Еще одним преимуществом станет подготовленная инфраструктура.
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экономика, ивановская область, станислав воскресенский, россия
17:23 16.12.2021
 

В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы

© РИА Новости / Сергей ВенявскийЦех раскроя ткани на фабрике
Цех раскроя ткани на фабрике - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Первые три инвестиционных проекта одобрены для реализации в особой экономической зоне "Иваново", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
Проекты были выбраны по итогам заседания наблюдательного и экспертного советов ОЭЗ.
"С инвесторами – компанией "Унтекс" и "Трикотаж – Натали", предприятием "Родники – Текстиль" – подписаны трехсторонние соглашения по условиям производственной деятельности на территории ОЭЗ. Следующий этап – присвоение инвесторам статуса резидента особой экономической зоны "Иваново" в Минэкономразвития РФ. Для этого готовится соответствующий пакет документов", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в реализацию трех крупных проектов компании планируют вложить более 6,3 миллиарда рублей и создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Это положительно скажется как на развитии особой экономической зоны, так и на инвестиционном климате в регионе.
На площадке особой экономической зоны в Иванове осенью начались работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры. Во время посещения строительной площадки в Иванове губернатор Станислав Воскресенский поставил задачу незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы быстрее разворачивались стройки и создавались рабочие места.
"Это должно быть новое производство. Речь не идет о том, что предприятие переносит свое производство откуда-то в особую экономическую зону. Только новое производство и новые рабочие места, именно так", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
ОЭЗ "Иваново" включает две площадки общей площадью 153 гектара - 53,2 гектара в Иванове и 99,7 гектара - в Родниках. Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет. Основными преимуществами ОЭЗ являются налоговые преференции - нулевые ставки налогов на землю и на имущество, транспортного налога, что существенно сокращает расходы инвесторов на ведение бизнеса. Еще одним преимуществом станет подготовленная инфраструктура.
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:27Ивановская область
В ОЭЗ "Иваново" стартовали работы по созданию инфраструктуры
 
Ивановская областьЭкономикаИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссия
 
 
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