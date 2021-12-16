https://ria.ru/20211216/investory-1764093583.html

В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы

В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы - РИА Новости, 16.12.2021

В ОЭЗ "Иваново" пришли первые инвесторы

Первые три инвестиционных проекта одобрены для реализации в особой экономической зоне "Иваново", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:23

2021-12-16T17:23

2021-12-16T17:23

ивановская область

экономика

ивановская область

станислав воскресенский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152908/68/1529086816_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_09661ecbe71a49d87a79eb7cda8fac1c.jpg

ИВАНОВО, 16 дек – РИА Новости. Первые три инвестиционных проекта одобрены для реализации в особой экономической зоне "Иваново", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Проекты были выбраны по итогам заседания наблюдательного и экспертного советов ОЭЗ.По его словам, в реализацию трех крупных проектов компании планируют вложить более 6,3 миллиарда рублей и создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Это положительно скажется как на развитии особой экономической зоны, так и на инвестиционном климате в регионе.На площадке особой экономической зоны в Иванове осенью начались работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры. Во время посещения строительной площадки в Иванове губернатор Станислав Воскресенский поставил задачу незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы быстрее разворачивались стройки и создавались рабочие места.ОЭЗ "Иваново" включает две площадки общей площадью 153 гектара - 53,2 гектара в Иванове и 99,7 гектара - в Родниках. Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет. Основными преимуществами ОЭЗ являются налоговые преференции - нулевые ставки налогов на землю и на имущество, транспортного налога, что существенно сокращает расходы инвесторов на ведение бизнеса. Еще одним преимуществом станет подготовленная инфраструктура.

https://ria.ru/20211019/infrastruktura-1755238808.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ивановская область, станислав воскресенский, россия