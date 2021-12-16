https://ria.ru/20211216/intellekt-1764132792.html
Путин поручил доложить о рисках применения искусственного интеллекта
Путин поручил доложить о рисках применения искусственного интеллекта - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поручил доложить о рисках применения искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:13
2021-12-16T21:13
2021-12-16T21:19
общество
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рисках, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2022 года, далее – ежегодно.
https://ria.ru/20211216/putin-1764129150.html
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общество, технологии, владимир путин, россия
21:13 16.12.2021 (обновлено: 21:19 16.12.2021)
Путин поручил доложить о рисках применения искусственного интеллекта
Президент Путин поручил доложить о рисках применения технологий искусственного интеллекта