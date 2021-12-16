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https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России - РИА Новости, 16.12.2021
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России
Высокая инфляция в РФ является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:46
2021-12-16T12:53
россия
экономика
общество
инфляция
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высокая инфляция в РФ является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора "инФОМ", выполненного по заказу ЦБ."Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по вопросу высокой инфляции и довольны ли действиями правительства и мегарегулятора."Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности", -добавил он.По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим - 0,46%.Минэкономразвития в своем обзоре сообщало, что инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% неделей ранее.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Допустила превышение инфляцией прогноза по итогам года и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20211210/inflyatsiya-1763104341.html
https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763024784.html
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россия, экономика, общество, инфляция, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, цены
12:46 16.12.2021 (обновлено: 12:53 16.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

Пресс-секретарь Песков: инфляция в России высокая, делается все, чтобы вернуть ее к цели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высокая инфляция в РФ является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора "инФОМ", выполненного по заказу ЦБ.
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"Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по вопросу высокой инфляции и довольны ли действиями правительства и мегарегулятора.
"Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности", -добавил он.
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Минэкономразвития в своем обзоре сообщало, что инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% неделей ранее.
На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Допустила превышение инфляцией прогноза по итогам года и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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