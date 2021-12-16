https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России - РИА Новости, 16.12.2021

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

Высокая инфляция в РФ является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:53

россия

экономика

общество

инфляция

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Высокая инфляция в РФ является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора "инФОМ", выполненного по заказу ЦБ."Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по вопросу высокой инфляции и довольны ли действиями правительства и мегарегулятора."Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности", -добавил он.По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим - 0,46%.Минэкономразвития в своем обзоре сообщало, что инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% неделей ранее.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Допустила превышение инфляцией прогноза по итогам года и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20211210/inflyatsiya-1763104341.html

https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763024784.html

https://ria.ru/20211214/stavka-1763602055.html

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россия, экономика, общество, инфляция, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, цены