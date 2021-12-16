https://ria.ru/20211216/granitsa-1763986052.html
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца - РИА Новости, 16.12.2021
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:03
2021-12-16T10:03
2021-12-16T10:09
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_0992ebf0a57678dac97f3a8d8fbc2b30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково) при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году был закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).
https://ria.ru/20211129/kitay-1761202688.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:357:2254:2048_1920x0_80_0_0_91c9546d0bd39a2e7e7ce0621f681638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:03 16.12.2021 (обновлено: 10:09 16.12.2021)
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
В аэропорту Пулково мужчина пытался пересечь границу России по паспорту брата-близнеца