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Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца - РИА Новости, 16.12.2021
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:03
2021-12-16T10:09
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково) при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году был закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:03 16.12.2021 (обновлено: 10:09 16.12.2021)
 
Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца

В аэропорту Пулково мужчина пытался пересечь границу России по паспорту брата-близнеца

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково) при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году был закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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