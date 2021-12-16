https://ria.ru/20211216/granitsa-1763986052.html

Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца

Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца - РИА Новости, 16.12.2021

Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца

Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:03

2021-12-16T10:03

2021-12-16T10:09

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Пограничники выявили в аэропорту "Пулково" мужчину, который пытался пересечь границу России по документам своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково) при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году был закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

https://ria.ru/20211129/kitay-1761202688.html

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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия