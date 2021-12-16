https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены

Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены - РИА Новости, 16.12.2021

Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены

Бывшему работнику предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, который намеревался предложить сотрудничество госучреждению США, объявлено официальное... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:15

2021-12-16T10:15

2021-12-16T10:15

происшествия

сша

удмуртская республика (удмуртия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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УФА, 16 дек – РИА Новости. Бывшему работнику предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, который намеревался предложить сотрудничество госучреждению США, объявлено официальное предостережение о недопустимости попытки совершить госизмену, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.Ведомство информирует, что сотрудниками УФСБ России по Удмуртии получена информация о предпринимаемых бывшим сотрудником оборонного завода попытках установить контакты с представителями государственного учреждения США в целях возможной передачи им за материальное вознаграждение имеющихся сведений в ущерб безопасности РФ."С учетом отсутствия в действиях лица объективной стороны состава преступления ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении управления ФСБ по Удмуртии.

https://ria.ru/20191127/1561647396.html

сша

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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происшествия, сша, удмуртская республика (удмуртия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия