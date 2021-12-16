https://ria.ru/20211216/feyk-nyus-1764021122.html

Захарова обвинила западные СМИ в создании фейк-ньюс о планах России

Захарова обвинила западные СМИ в создании фейк-ньюс о планах России - РИА Новости, 16.12.2021

Захарова обвинила западные СМИ в создании фейк-ньюс о планах России

Западные медиа создают впечатление, что Россия намерена напасть на Украину, это ощущение ложное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс, заявила официальный... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:25

2021-12-16T12:25

2021-12-16T12:25

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Западные медиа создают впечатление, что Россия намерена напасть на Украину, это ощущение ложное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если почитать западные медиа, немецкую прессу, то складывается именно такое ощущение. Но это ощущение ложное, оно намеренно формируется. Это фейковая дезинформационная кампания", - сказала Захарова в эфире RT DE, отвечая на вопрос, "хочет ли Россия напасть на Украину".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763965158.html

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763492310.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация на украине, россия