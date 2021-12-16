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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211216/fap-1764113288.html
В удмуртской "Деревне будущего" запустили цифровой ФАП
В удмуртской "Деревне будущего" запустили цифровой ФАП - РИА Новости, 16.12.2021
В удмуртской "Деревне будущего" запустили цифровой ФАП
Цифровой фельдшерский-акушерский пункт (ФАП) запустили в селе Пихтовка Удмуртии, которое стало первой в России "Деревней будущего", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:51
2021-12-16T18:51
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 16 дек – РИА Новости. Цифровой фельдшерский-акушерский пункт (ФАП) запустили в селе Пихтовка Удмуртии, которое стало первой в России "Деревней будущего", сообщили в пресс-службе главы региона.Ранее в селе Пихтовка презентовали первую в стране "Деревню будущего", где за год создали для сельчан условия, приближенные к городским. Проект был совместным – регионального правительства и Сбера."Одним из ключевых инфраструктурных объектов "Деревни будущего" стал цифровой ФАП, где применили ключевые решения и технологии индустрии здравоохранения Сбера. Дистанционный мониторинг состояния пациентов позволяет врачам вести наблюдение за показателями здоровья жителей Пихтовки с хроническими неинфекционными заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на возможные ухудшения. Каждый житель посёлка и близлежащих территорий теперь может воспользоваться сервисом доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА и получить доступ к широкому ассортименту высококачественных препаратов, включая редкие и дефицитные, с доставкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что разработки на базе искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СберМедИИ позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг."Мы пилотировали шесть продуктов от Сбера и уже приняли в работу СберЗдоровье. Сразу скажу, опыт с внедрением современного оборудования и технологий в Пихтовке удался. В следующем году мы подключим 24 тысячи пациентов к этому продукту. Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку этого направления в Пихтовке", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.В ведомстве рассказали, что в новом цифровом ФАП эффективно осуществляется мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет. Система работает как при помощи голосового робота, разработанного группой компаний ЦРТ, который обзванивает пациентов и собирает информацию о состоянии здоровья, так и при помощи носимых медицинских устройств, которые позволяют автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные о здоровье пациентов и сразу же передавать их медицинскому работнику. В случае выявления отклонений от нормы специалист свяжется с пациентом в приложении СберЗдоровье или по телефону. Платформа для мониторинга уже работает более чем в 38 регионах страны."Ещё одна разработка группы компаний ЦРТ, которая используется в ФАП - Voice2Med - это продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Решение избавляет медицинских работников от рутины, позволяет сфокусироваться на исследовании, экономит 22% времени на заполнении медицинских документов", - сообщили в пресс-службе.Также в медучреждении применяются разработки компании СберМедИИ. Умный помощник врача "ТОП-3" помогает врачам ставить предварительный диагноз. На основании жалоб пациента сервис с помощью ИИ определяет три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. В ФАПе используется алгоритм по расшифровке данных кардиограмм, который предоставляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку её результатов и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ.
https://ria.ru/20211215/udmurtiya-1763933098.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
18:51 16.12.2021
 
В удмуртской "Деревне будущего" запустили цифровой ФАП

Цифровой фельдшерский-акушерский пункт запустили в селе Пихтовка в Удмуртии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 16 дек – РИА Новости. Цифровой фельдшерский-акушерский пункт (ФАП) запустили в селе Пихтовка Удмуртии, которое стало первой в России "Деревней будущего", сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее в селе Пихтовка презентовали первую в стране "Деревню будущего", где за год создали для сельчан условия, приближенные к городским. Проект был совместным – регионального правительства и Сбера.
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"Одним из ключевых инфраструктурных объектов "Деревни будущего" стал цифровой ФАП, где применили ключевые решения и технологии индустрии здравоохранения Сбера. Дистанционный мониторинг состояния пациентов позволяет врачам вести наблюдение за показателями здоровья жителей Пихтовки с хроническими неинфекционными заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на возможные ухудшения. Каждый житель посёлка и близлежащих территорий теперь может воспользоваться сервисом доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА и получить доступ к широкому ассортименту высококачественных препаратов, включая редкие и дефицитные, с доставкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработки на базе искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СберМедИИ позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг.
"Мы пилотировали шесть продуктов от Сбера и уже приняли в работу СберЗдоровье. Сразу скажу, опыт с внедрением современного оборудования и технологий в Пихтовке удался. В следующем году мы подключим 24 тысячи пациентов к этому продукту. Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку этого направления в Пихтовке", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.
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В ведомстве рассказали, что в новом цифровом ФАП эффективно осуществляется мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет. Система работает как при помощи голосового робота, разработанного группой компаний ЦРТ, который обзванивает пациентов и собирает информацию о состоянии здоровья, так и при помощи носимых медицинских устройств, которые позволяют автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные о здоровье пациентов и сразу же передавать их медицинскому работнику. В случае выявления отклонений от нормы специалист свяжется с пациентом в приложении СберЗдоровье или по телефону. Платформа для мониторинга уже работает более чем в 38 регионах страны.
"Ещё одна разработка группы компаний ЦРТ, которая используется в ФАП - Voice2Med - это продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Решение избавляет медицинских работников от рутины, позволяет сфокусироваться на исследовании, экономит 22% времени на заполнении медицинских документов", - сообщили в пресс-службе.
Также в медучреждении применяются разработки компании СберМедИИ. Умный помощник врача "ТОП-3" помогает врачам ставить предварительный диагноз. На основании жалоб пациента сервис с помощью ИИ определяет три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. В ФАПе используется алгоритм по расшифровке данных кардиограмм, который предоставляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку её результатов и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ.
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