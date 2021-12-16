https://ria.ru/20211216/chempionat-1764089950.html

Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022

Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022 - РИА Новости, 16.12.2021

Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022

В четверг, 16 декабря, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:09

2021-12-16T17:09

2021-12-16T17:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022. В четверг, 16 декабря, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.Генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов подвел итоги уходящего года. Ключевыми событиями 2021 года он назвал мероприятие, посвященное году до старта Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, и жеребьевку, в ходе которой были определены составы групп первого группового раунда, а также распределены города, принимающие эти группы. Кроме того, в рамках всероссийского голосования был выбран талисман Чемпионата – тигр Тигроша.В следующем году организаторы Чемпионата мира сфокусируются на проведении тестовых мероприятий. Первый тестовый матч состоится 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге на Ледовой арене в рамках финала Кубка России по волейболу.Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от этого события.В рамках продвижения Чемпионата мира запланировано большое количество мероприятий, направленных на популяризацию волейбола в России и повышение интереса к предстоящему турниру. Одно из них – Тур Трофея – путешествие Кубка Чемпионата мира по российским городам и регионам. Приезд кубка в каждый город станет большим событием для горожан. За время тура Трофей проедет двенадцать с половиной тысяч километров по территории России.Во время пресс-конференции были представлены первые официальные амбассадоры Чемпионата мира. Ими стали прославленные российские волейболисты, имена которых знают болельщики по всему миру,– Сергей Тетюхин и Екатерина Гамова.Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы