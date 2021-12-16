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Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022
Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022 - РИА Новости, 16.12.2021
Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022
В четверг, 16 декабря, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:09
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пресс-релизы
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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022. В четверг, 16 декабря, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.Генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов подвел итоги уходящего года. Ключевыми событиями 2021 года он назвал мероприятие, посвященное году до старта Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, и жеребьевку, в ходе которой были определены составы групп первого группового раунда, а также распределены города, принимающие эти группы. Кроме того, в рамках всероссийского голосования был выбран талисман Чемпионата – тигр Тигроша.В следующем году организаторы Чемпионата мира сфокусируются на проведении тестовых мероприятий. Первый тестовый матч состоится 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге на Ледовой арене в рамках финала Кубка России по волейболу.Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от этого события.В рамках продвижения Чемпионата мира запланировано большое количество мероприятий, направленных на популяризацию волейбола в России и повышение интереса к предстоящему турниру. Одно из них – Тур Трофея – путешествие Кубка Чемпионата мира по российским городам и регионам. Приезд кубка в каждый город станет большим событием для горожан. За время тура Трофей проедет двенадцать с половиной тысяч километров по территории России.Во время пресс-конференции были представлены первые официальные амбассадоры Чемпионата мира. Ими стали прославленные российские волейболисты, имена которых знают болельщики по всему миру,– Сергей Тетюхин и Екатерина Гамова.Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
17:09 16.12.2021 (обновлено: 17:38 16.12.2021)
 

Организаторы рассказали о подготовке к ЧМ по волейболу FIVB 2022

© Фото : пресс-служба Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022.Пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, в МИА "Россия сегодня
Пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : пресс-служба Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022.
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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022. В четверг, 16 декабря, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.
Генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов подвел итоги уходящего года. Ключевыми событиями 2021 года он назвал мероприятие, посвященное году до старта Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, и жеребьевку, в ходе которой были определены составы групп первого группового раунда, а также распределены города, принимающие эти группы. Кроме того, в рамках всероссийского голосования был выбран талисман Чемпионата – тигр Тигроша.

"Важным этапом подготовки к Чемпионату мира стали инспекционные визиты, которые Оргкомитет провел совместно с Международной федерацией волейбола. Во время трех сессий были осмотрены спортивные объекты и объекты размещения во всех городах-организаторах, проведены встречи с региональными организационными комитетами. Итогом этих визитов стало официальное утверждение Международной федерацией всех объектов Чемпионата мира".

Роман Станиславов
генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022"
В следующем году организаторы Чемпионата мира сфокусируются на проведении тестовых мероприятий. Первый тестовый матч состоится 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге на Ледовой арене в рамках финала Кубка России по волейболу.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от этого события.
"Впервые крупный волейбольный турнир пройдет на Ледовой арене Санкт-Петербурга, а это значит, что вживую увидеть это событие смогут больше зрителей, чем обычно. Власти города разрешили 50% заполняемость арены. Билеты на турнир уже в продаже, мероприятие пройдет в ковид-фри режиме, приглашаем всех жителей и гостей Северной столицы присоединиться к этому событию. Кубок России станет тестовым мероприятием для команды организаторов Чемпионата мира. Федерация тесно работает с Оргкомитетом. Уверен, организация будет на очень высоком уровне".
Александр Ярёменко
генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола
В рамках продвижения Чемпионата мира запланировано большое количество мероприятий, направленных на популяризацию волейбола в России и повышение интереса к предстоящему турниру. Одно из них – Тур Трофея – путешествие Кубка Чемпионата мира по российским городам и регионам. Приезд кубка в каждый город станет большим событием для горожан. За время тура Трофей проедет двенадцать с половиной тысяч километров по территории России.
Во время пресс-конференции были представлены первые официальные амбассадоры Чемпионата мира. Ими стали прославленные российские волейболисты, имена которых знают болельщики по всему миру,– Сергей Тетюхин и Екатерина Гамова.
"Невероятно почетно стать послом Чемпионата мира по волейболу, хотя это довольно необычная история для меня, ведь не так давно я выигрывала мировое первенство как игрок. Теперь мне доверили такую важную миссию. В первую очередь, хочется сказать, что берет гордость за свою страну, которая примет первый Чемпионат мира в своей современной истории. Во-вторых, отмечу, что это будет уникальный чемпионат с обширной географией городов, и у каждого – богатые волейбольные традиции. Уверена, что болельщики в каждом городе тепло встретят всех участников турнира".
Екатерина Гамова
"Спасибо за оказанное доверие! Амбассадор – это звучит гордо. Твердо уверен в одном: в следующем году мы увидим настоящий праздник волейбола, нашей любимой игры с мячом. Горжусь тем, что Чемпионат мира пройдет в России, и знаю, что наша страна способна провести этот огромный турнир на высочайшем уровне. В этом году подготовка к Чемпионату Мира идет в России очень активно. Мне довелось поучаствовать в ряде мероприятий, и особенно запомнились передача Кубка Чемпионата мира в Лозанне и мастер-классы в школах. Заряжать волейболом детей, мне кажется, самая важная и ответственная миссия таких турниров. Чем больше детей придут после Чемпионата мира в спортивные секции, тем лучше. Значит, мы движемся в правильном направлении популяризации прекрасной командной игры, в которую играет весь мир – в зале, на песке, в парках и даже на снегу"
Сергей Тетюхин
Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.
Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.
Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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