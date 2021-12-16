https://ria.ru/20211216/byudzhet-1764127678.html

НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский

НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский - РИА Новости, 16.12.2021

НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский

НАТО планирует в 2022 году сократить на 3% свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом, при этом гражданский бюджет организации вырастет почти на 9%,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:43

2021-12-16T20:43

2021-12-16T20:46

в мире

сша

йенс столтенберг

уэльс

нато

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. НАТО планирует в 2022 году сократить на 3% свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом, при этом гражданский бюджет организации вырастет почти на 9%, говорится в распространенном заявлении альянса."Гражданский бюджет НАТО согласован в размере 289,1 миллиона евро, а военный – в размере 1,56 миллиарда евро… В гражданском бюджете предусмотрены расходы на гражданский персонал, операционные расходы, расходы на гражданские программы. Этот бюджет вырос на 8,9%, по сравнению с уровнем 2021 года. Основным фактором увеличения затрат является продолжающаяся кибер-адаптация альянса", - указывается в документе.В альянсе отметили, что военный бюджет, напротив, сократится на 3%, он покрывает расходы командования, программ, миссий и операций по всему миру.В НАТО также пояснили, что третья часть бюджета – это Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), для которой на 2022 год установлены предельные рамки в размере 790 миллионов евро.В заявлении указывается, что все страны-союзницы традиционно делают в бюджет организации свои взносы в соответствии с финансовой формулой, основанной на валовом национальном доходе каждой страны.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что общее увеличение оборонных расходов стран НАТО с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы порядка 260 миллиардов долларов.В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году оценивались в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1 031 миллиард долларов).Военный бюджет НАТО на 2021 год был согласован в размере 1,61 миллиарда евро, что на 5% больше показателей 2020 года.

https://ria.ru/20211216/nato-1764125089.html

https://ria.ru/20211215/nato-1763893494.html

сша

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йенс столтенберг, уэльс, нато, дональд трамп