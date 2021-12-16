https://ria.ru/20211216/byudzhet-1764127678.html
НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский
НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский - РИА Новости, 16.12.2021
НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский
НАТО планирует в 2022 году сократить на 3% свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом, при этом гражданский бюджет организации вырастет почти на 9%,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:43
2021-12-16T20:43
2021-12-16T20:46
в мире
сша
йенс столтенберг
уэльс
нато
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. НАТО планирует в 2022 году сократить на 3% свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом, при этом гражданский бюджет организации вырастет почти на 9%, говорится в распространенном заявлении альянса."Гражданский бюджет НАТО согласован в размере 289,1 миллиона евро, а военный – в размере 1,56 миллиарда евро… В гражданском бюджете предусмотрены расходы на гражданский персонал, операционные расходы, расходы на гражданские программы. Этот бюджет вырос на 8,9%, по сравнению с уровнем 2021 года. Основным фактором увеличения затрат является продолжающаяся кибер-адаптация альянса", - указывается в документе.В альянсе отметили, что военный бюджет, напротив, сократится на 3%, он покрывает расходы командования, программ, миссий и операций по всему миру.В НАТО также пояснили, что третья часть бюджета – это Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), для которой на 2022 год установлены предельные рамки в размере 790 миллионов евро.В заявлении указывается, что все страны-союзницы традиционно делают в бюджет организации свои взносы в соответствии с финансовой формулой, основанной на валовом национальном доходе каждой страны.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что общее увеличение оборонных расходов стран НАТО с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы порядка 260 миллиардов долларов.В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году оценивались в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1 031 миллиард долларов).Военный бюджет НАТО на 2021 год был согласован в размере 1,61 миллиарда евро, что на 5% больше показателей 2020 года.
https://ria.ru/20211216/nato-1764125089.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, уэльс, нато, дональд трамп
20:43 16.12.2021 (обновлено: 20:46 16.12.2021)
НАТО намерена сократить военный бюджет и увеличить гражданский
НАТО на три процента сократит военный бюджет и на девять процентов увеличит гражданский
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. НАТО
планирует в 2022 году сократить на 3% свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом, при этом гражданский бюджет организации вырастет почти на 9%, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Гражданский бюджет НАТО согласован в размере 289,1 миллиона евро, а военный – в размере 1,56 миллиарда евро… В гражданском бюджете предусмотрены расходы на гражданский персонал, операционные расходы, расходы на гражданские программы. Этот бюджет вырос на 8,9%, по сравнению с уровнем 2021 года. Основным фактором увеличения затрат является продолжающаяся кибер-адаптация альянса", - указывается в документе.
В альянсе отметили, что военный бюджет, напротив, сократится на 3%, он покрывает расходы командования, программ, миссий и операций по всему миру.
В НАТО также пояснили, что третья часть бюджета – это Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), для которой на 2022 год установлены предельные рамки в размере 790 миллионов евро.
В заявлении указывается, что все страны-союзницы традиционно делают в бюджет организации свои взносы в соответствии с финансовой формулой, основанной на валовом национальном доходе каждой страны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг
сообщал, что общее увеличение оборонных расходов стран НАТО с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы порядка 260 миллиардов долларов.
В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе
обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа
президентом США
. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.
Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году оценивались в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1 031 миллиард долларов).
Военный бюджет НАТО на 2021 год был согласован в размере 1,61 миллиарда евро, что на 5% больше показателей 2020 года.