Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие
Памятную дату праздновал весь город. На Арт-авеню жителей и гостей курорта развлекали аниматоры, на концертной площадке "Ракушка" прошел шестичасовой кавер-фестиваль "Продвижение".
Памятную дату праздновал весь город. На Арт-авеню жителей и гостей курорта развлекали аниматоры, на концертной площадке "Ракушка" прошел шестичасовой кавер-фестиваль "Продвижение".
А на Театральной площади открыли интерактивную фотовыставку "Герои нашего города". На 27 постерах – анапчане: экологи, спасатели, волонтеры, спортсмены, историки, которые не только любят, но и развивают свой город.
А на Театральной площади открыли интерактивную фотовыставку "Герои нашего города". На 27 постерах – анапчане: экологи, спасатели, волонтеры, спортсмены, историки, которые не только любят, но и развивают свой город.
Вечером на площади зажгли огни главной елки Анапы. Одновременно включилась праздничная иллюминация и на других улицах. Завершился день грандиозным салютом: фейерверки запустили прямо над морем.
Вечером на площади зажгли огни главной елки Анапы. Одновременно включилась праздничная иллюминация и на других улицах. Завершился день грандиозным салютом: фейерверки запустили прямо над морем.
Про добрые дела тоже не забыли. На набережной, где встречается больше всего бездомных животных, установили домики для кошек.
Про добрые дела тоже не забыли. На набережной, где встречается больше всего бездомных животных, установили домики для кошек.
Накануне праздника прошло народное голосование, в котором горожане поддержали идею нового парка. Он появится в пригороде — Супсехе — и станет центром притяжения как местных жителей, так и отдыхающих из других городов.
Накануне праздника прошло народное голосование, в котором горожане поддержали идею нового парка. Он появится в пригороде — Супсехе — и станет центром притяжения как местных жителей, так и отдыхающих из других городов.
Вскоре в городе построят огромный комплекс "Новая Анапа". На территории в 800 гектаров расположатся гостиницы, спа, аквапарк, творческий коворкинг. Планируется, что комплекс будет работать круглый год, а не только в летний сезон.
Вскоре в городе построят огромный комплекс "Новая Анапа". На территории в 800 гектаров расположатся гостиницы, спа, аквапарк, творческий коворкинг. Планируется, что комплекс будет работать круглый год, а не только в летний сезон.
На данный момент в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, действует ряд ограничений: в отели заселяют только по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании. Также без QR-кода не пускают в рестораны, спортзалы и другие общественные места.
На данный момент в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, действует ряд ограничений: в отели заселяют только по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании. Также без QR-кода не пускают в рестораны, спортзалы и другие общественные места.
Несмотря на антиковидные меры, в прошедшем сезоне курорт посетили более 12,4 миллионов туристов.
Несмотря на антиковидные меры, в прошедшем сезоне курорт посетили более 12,4 миллионов туристов.