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Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие

Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие - РИА Новости, 16.12.2021

Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие

Прошло 175 лет с того момента, как император Николай I подписал указ о придании крепости Анапа статуса портового города. О том, как жители популярного курорта... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:41

2021-12-16T16:41

2021-12-16T16:41

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прошло 175 лет с того момента, как император Николай I подписал указ о придании крепости Анапа статуса портового города. О том, как жители популярного курорта отметили юбилей, почему теперь сюда стоит приезжать на отдых не только в летний сезон и какие ограничения сейчас действуют в регионе, — в фотоленте РИА Новости.

краснодарский край

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