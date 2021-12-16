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Туризм
https://ria.ru/20211216/anapa-1764047762.html
Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие
Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие - РИА Новости, 16.12.2021
Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие
Прошло 175 лет с того момента, как император Николай I подписал указ о придании крепости Анапа статуса портового города. О том, как жители популярного курорта... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:41
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туризм
общество
праздник
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краснодарский край
анапа
новости - туризм
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прошло 175 лет с того момента, как император Николай I подписал указ о придании крепости Анапа статуса портового города. О том, как жители популярного курорта отметили юбилей, почему теперь сюда стоит приезжать на отдых не только в летний сезон и какие ограничения сейчас действуют в регионе, — в фотоленте РИА Новости.
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общество, праздник, николай i, краснодарский край, анапа, новости - туризм, туристы, туризм, фото
16:41 16.12.2021
 

Аниматоры, салют и кавер-фестиваль: как Анапа отпраздновала 175-летие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прошло 175 лет с того момента, как император Николай I подписал указ о придании крепости Анапа статуса портового города. О том, как жители популярного курорта отметили юбилей, почему теперь сюда стоит приезжать на отдых не только в летний сезон и какие ограничения сейчас действуют в регионе, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Памятную дату праздновал весь город. На Арт-авеню жителей и гостей курорта развлекали аниматоры, на концертной площадке "Ракушка" прошел шестичасовой кавер-фестиваль "Продвижение".

Уличные артисты на праздновании 175-летия города Анапы
1 из 8

Памятную дату праздновал весь город. На Арт-авеню жителей и гостей курорта развлекали аниматоры, на концертной площадке "Ракушка" прошел шестичасовой кавер-фестиваль "Продвижение".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

А на Театральной площади открыли интерактивную фотовыставку "Герои нашего города". На 27 постерах – анапчане: экологи, спасатели, волонтеры, спортсмены, историки, которые не только любят, но и развивают свой город.

Выступление участников Барабанного шоу TOP BEAT на праздновании 175-летия города Анапы
2 из 8

А на Театральной площади открыли интерактивную фотовыставку "Герои нашего города". На 27 постерах – анапчане: экологи, спасатели, волонтеры, спортсмены, историки, которые не только любят, но и развивают свой город.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Вечером на площади зажгли огни главной елки Анапы. Одновременно включилась праздничная иллюминация и на других улицах. Завершился день грандиозным салютом: фейерверки запустили прямо над морем.

Девушки фотографируются во время церемонии зажжения главной городской елки на праздновании 175-летия города Анапы
3 из 8

Вечером на площади зажгли огни главной елки Анапы. Одновременно включилась праздничная иллюминация и на других улицах. Завершился день грандиозным салютом: фейерверки запустили прямо над морем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Про добрые дела тоже не забыли. На набережной, где встречается больше всего бездомных животных, установили домики для кошек.

Кот в домике для бездомных котов, установленном в Анапе
4 из 8

Про добрые дела тоже не забыли. На набережной, где встречается больше всего бездомных животных, установили домики для кошек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Накануне праздника прошло народное голосование, в котором горожане поддержали идею нового парка. Он появится в пригороде — Супсехе — и станет центром притяжения как местных жителей, так и отдыхающих из других городов.

Аниматоры на праздновании 175-летия города Анапы
5 из 8

Накануне праздника прошло народное голосование, в котором горожане поддержали идею нового парка. Он появится в пригороде — Супсехе — и станет центром притяжения как местных жителей, так и отдыхающих из других городов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Вскоре в городе построят огромный комплекс "Новая Анапа". На территории в 800 гектаров расположатся гостиницы, спа, аквапарк, творческий коворкинг. Планируется, что комплекс будет работать круглый год, а не только в летний сезон.

Люди у главной городской ёлки на праздновании 175-летия города Анапы
6 из 8

Вскоре в городе построят огромный комплекс "Новая Анапа". На территории в 800 гектаров расположатся гостиницы, спа, аквапарк, творческий коворкинг. Планируется, что комплекс будет работать круглый год, а не только в летний сезон.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На данный момент в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, действует ряд ограничений: в отели заселяют только по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании. Также без QR-кода не пускают в рестораны, спортзалы и другие общественные места.

Уличные артисты на праздновании 175-летия города Анапы
7 из 8

На данный момент в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, действует ряд ограничений: в отели заселяют только по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании. Также без QR-кода не пускают в рестораны, спортзалы и другие общественные места.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Несмотря на антиковидные меры, в прошедшем сезоне курорт посетили более 12,4 миллионов туристов.

Салют в честь празднования 175-летия города Анапы
8 из 8

Несмотря на антиковидные меры, в прошедшем сезоне курорт посетили более 12,4 миллионов туристов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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