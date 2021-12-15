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В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой" - РИА Новости, 15.12.2021
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"
Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:17
2021-12-15T04:17
2021-12-15T04:23
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".При этом он выразил уверенность, что "омикрон" не является менее опасным штаммом."На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
04:17 15.12.2021 (обновлено: 04:23 15.12.2021)
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"
Специалист Moderna Бертон допустил одновременное заражение штаммами "омикрон" и "дельта"
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.
В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании
Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".
"В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы "омикрон" и "дельта" - ред.) будут сосуществовать, и "омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - отметил Бертон.
При этом он выразил уверенность, что "омикрон" не является менее опасным штаммом.
"На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.