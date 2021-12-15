Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/zarazhenie-1763767521.html
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой" - РИА Новости, 15.12.2021
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"
Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:17
2021-12-15T04:23
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".При этом он выразил уверенность, что "омикрон" не является менее опасным штаммом."На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html
https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
04:17 15.12.2021 (обновлено: 04:23 15.12.2021)
 
В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"

Специалист Moderna Бертон допустил одновременное заражение штаммами "омикрон" и "дельта"

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.
В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".
"В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы "омикрон" и "дельта" - ред.) будут сосуществовать, и "омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - отметил Бертон.
При этом он выразил уверенность, что "омикрон" не является менее опасным штаммом.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 13:48Распространение коронавируса
Гинцбург ответил на вопрос, защищает ли "Спутник V" от омикрон-штамма
"На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 20:23Распространение коронавируса
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году
03:00В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину
03:00Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому годуВ Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей УкраинуРоссийские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройстваПашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко