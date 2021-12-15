https://ria.ru/20211215/zarazhenie-1763767521.html

В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"

В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой" - РИА Новости, 15.12.2021

В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"

Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:17

2021-12-15T04:17

2021-12-15T04:23

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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".При этом он выразил уверенность, что "омикрон" не является менее опасным штаммом."На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html

https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса