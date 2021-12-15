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На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон
На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон - РИА Новости, 15.12.2021
На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:13
2021-12-15T17:13
2021-12-15T17:18
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице 30 лет Победы произошел взрыв газового баллона на станции обслуживания оборудования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров и, "по предварительным данным, пострадали десять рабочих". Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
17:13 15.12.2021 (обновлено: 17:18 15.12.2021)
На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон
На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон, пострадали десять человек