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На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон

На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон - РИА Новости, 15.12.2021

На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:13

2021-12-15T17:13

2021-12-15T17:18

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте, пострадали десять рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице 30 лет Победы произошел взрыв газового баллона на станции обслуживания оборудования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров и, "по предварительным данным, пострадали десять рабочих". Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ