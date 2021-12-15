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Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье
Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2021
Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье
Выплату на питание в Московской области оформили около 325 тысяч семей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:52
2021-12-15T15:52
2021-12-15T15:52
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплату на питание в Московской области оформили около 325 тысяч семей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.Размер выплаты варьируется: для беременных он составляет 400 рублей, для кормящих мам и детей до года - 1 тысяча рублей, детям от года до трех лет полагается 600 рублей. Для получения выплаты необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, уточняется в сообщении.
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