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Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье

Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2021

Выплату на питание оформили порядка 325 тысяч семей в Подмосковье

Выплату на питание в Московской области оформили около 325 тысяч семей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:52

2021-12-15T15:52

2021-12-15T15:52

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплату на питание в Московской области оформили около 325 тысяч семей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.Размер выплаты варьируется: для беременных он составляет 400 рублей, для кормящих мам и детей до года - 1 тысяча рублей, детям от года до трех лет полагается 600 рублей. Для получения выплаты необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211008/zayavleniya-1753673192.html

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общество, московская область (подмосковье)