16:45 15.12.2021 (обновлено: 17:20 15.12.2021)
Львова-Белова встретилась с Асадом в Дамаске
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Дамаске с президентом Сирии Асадом
БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию во главе с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба президентского дворца в среду.
"Президент Асад встретился с уполномоченной при президенте РФ по делам ребенка Марией Львовой-Беловой и сопровождающей ее делегацией. В ходе встречи осуждалась ситуация вокруг детей в лагере Эль-Холь и Родж. В том числе меры и совместные усилия России и Сирии по выводу этих детей из лагерей вопреки многим препятствиям, которые чинят некоторые западные страны", - сказано в заявлении.
Согласно заявлению, сирийский лидер отметил, что вопрос гуманитарного характера страны Запада продолжают использовать в политическом ключе с целью оставить эти лагеря как место для сохранения благоприятной атмосферы для террористов. "Отметив, что вместе с эвакуацией детей необходимо предпринять действия для закрытия этих лагерей полностью", - говорится в заявлении.
Львова-Белова со своей стороны указала на важность развития механизмов взаимодействия между организациями и комитетами в Сирии и России для помощи и реабилитации российских и сирийских детей, вышедших из этих лагерей.
В августе заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что в "Эль-Холе" остаются 59 тысяч человек, там есть проблемы с безопасностью.
В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль-Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.