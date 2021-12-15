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Война в Сирии
https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763890311.html
Львова-Белова встретилась с Асадом в Дамаске
Львова-Белова встретилась с Асадом в Дамаске - РИА Новости, 15.12.2021
Львова-Белова встретилась с Асадом в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию во главе с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба президентского дворца в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:45
2021-12-15T17:20
дамаск (город)
россия
война в сирии
в мире
сирия
башар асад
мария львова-белова
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию во главе с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба президентского дворца в среду."Президент Асад встретился с уполномоченной при президенте РФ по делам ребенка Марией Львовой-Беловой и сопровождающей ее делегацией. В ходе встречи осуждалась ситуация вокруг детей в лагере Эль-Холь и Родж. В том числе меры и совместные усилия России и Сирии по выводу этих детей из лагерей вопреки многим препятствиям, которые чинят некоторые западные страны", - сказано в заявлении.Согласно заявлению, сирийский лидер отметил, что вопрос гуманитарного характера страны Запада продолжают использовать в политическом ключе с целью оставить эти лагеря как место для сохранения благоприятной атмосферы для террористов. "Отметив, что вместе с эвакуацией детей необходимо предпринять действия для закрытия этих лагерей полностью", - говорится в заявлении.Львова-Белова со своей стороны указала на важность развития механизмов взаимодействия между организациями и комитетами в Сирии и России для помощи и реабилитации российских и сирийских детей, вышедших из этих лагерей.В августе заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что в "Эль-Холе" остаются 59 тысяч человек, там есть проблемы с безопасностью.В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль-Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.
https://ria.ru/20210508/deti-1731453152.html
https://ria.ru/20210419/deti-1728878325.html
https://ria.ru/20210825/putin-1747189795.html
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дамаск (город), россия, в мире, сирия, башар асад, мария львова-белова
16:45 15.12.2021 (обновлено: 17:20 15.12.2021)
 
Львова-Белова встретилась с Асадом в Дамаске

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Дамаске с президентом Сирии Асадом

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC0 / AAA333 /
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию во главе с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба президентского дворца в среду.
"Президент Асад встретился с уполномоченной при президенте РФ по делам ребенка Марией Львовой-Беловой и сопровождающей ее делегацией. В ходе встречи осуждалась ситуация вокруг детей в лагере Эль-Холь и Родж. В том числе меры и совместные усилия России и Сирии по выводу этих детей из лагерей вопреки многим препятствиям, которые чинят некоторые западные страны", - сказано в заявлении.
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Согласно заявлению, сирийский лидер отметил, что вопрос гуманитарного характера страны Запада продолжают использовать в политическом ключе с целью оставить эти лагеря как место для сохранения благоприятной атмосферы для террористов. "Отметив, что вместе с эвакуацией детей необходимо предпринять действия для закрытия этих лагерей полностью", - говорится в заявлении.
Львова-Белова со своей стороны указала на важность развития механизмов взаимодействия между организациями и комитетами в Сирии и России для помощи и реабилитации российских и сирийских детей, вышедших из этих лагерей.
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В августе заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что в "Эль-Холе" остаются 59 тысяч человек, там есть проблемы с безопасностью.
В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль-Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.
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Война в СирииДамаск (город)РоссияВ миреСирияБашар АсадМария Львова-Белова
 
 
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