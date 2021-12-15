https://ria.ru/20211215/ukraina-1763840845.html

ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине

ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине - РИА Новости, 15.12.2021

ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине

Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:11

2021-12-15T14:11

2021-12-15T14:20

в мире

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еврокомиссия

россия

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дмитрий песков

совет ес

марош шефчович

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар Марош Шефчович."Я вновь повторяю приверженность ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать. Мы представим эти опции на саммите ЕС завтра", - сообщил еврокомиссар на пленарной сессии в Страсбурге.Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещение, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.При этом, Шефчович подчеркнул, что в ЕК "настаивают на использовании дипломатических усилий для предотвращения такой эскалации, мы также выступаем за предотвращение эскалации и за мирные решения".РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763828820.html

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в мире, украина, еврокомиссия, россия, киев, дмитрий песков, совет ес, марош шефчович, европарламент