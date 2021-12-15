14:11 15.12.2021 (обновлено: 14:20 15.12.2021)
ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине
Еврокомиссия представит на саммите ЕС меры противодействия России при эскалации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар Марош Шефчович.
"Я вновь повторяю приверженность ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать. Мы представим эти опции на саммите ЕС завтра", - сообщил еврокомиссар на пленарной сессии в Страсбурге.
Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещение, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
При этом, Шефчович подчеркнул, что в ЕК "настаивают на использовании дипломатических усилий для предотвращения такой эскалации, мы также выступаем за предотвращение эскалации и за мирные решения".
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.