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ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине
ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине - РИА Новости, 15.12.2021
ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине
Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:11
2021-12-15T14:20
в мире
украина
еврокомиссия
россия
киев
дмитрий песков
совет ес
марош шефчович
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар Марош Шефчович."Я вновь повторяю приверженность ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать. Мы представим эти опции на саммите ЕС завтра", - сообщил еврокомиссар на пленарной сессии в Страсбурге.Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещение, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.При этом, Шефчович подчеркнул, что в ЕК "настаивают на использовании дипломатических усилий для предотвращения такой эскалации, мы также выступаем за предотвращение эскалации и за мирные решения".РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, еврокомиссия, россия, киев, дмитрий песков, совет ес, марош шефчович, европарламент
14:11 15.12.2021 (обновлено: 14:20 15.12.2021)
 
ЕК представит меры противодействия России при эскалации на Украине

Еврокомиссия представит на саммите ЕС меры противодействия России при эскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар Марош Шефчович.
"Я вновь повторяю приверженность ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать. Мы представим эти опции на саммите ЕС завтра", - сообщил еврокомиссар на пленарной сессии в Страсбурге.
Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещение, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
При этом, Шефчович подчеркнул, что в ЕК "настаивают на использовании дипломатических усилий для предотвращения такой эскалации, мы также выступаем за предотвращение эскалации и за мирные решения".
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
13:21
Aktuality: Россия одним действием заставила Байдена пойти на переговоры
 
В миреУкраинаЕврокомиссияРоссияКиевДмитрий ПесковСовет ЕСМарош ШефчовичЕвропарламент
 
 
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