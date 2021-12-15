Один жест Путина — и Байден поспешил на переговоры

13:21 15.12.2021 (обновлено: 14:26 15.12.2021)
Aktuality: Россия одним действием заставила Байдена пойти на переговоры
Aktuality: Байден поспешил на переговоры с Путиным по Украине после одного действия Кремля
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Журналисты и эксперты не разделяют распространенного мнения о "готовящемся вторжении" Москвы, поскольку войска и до информационной кампании об "атаке Кремля" находились на западе России. Перемещение государством военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, уверен военный аналитик Михаил Самус.
"Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода "Северный поток — 2" не будет", — считает он.
Эксперт также отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.
Седьмого декабря Путин и Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, пригрозив коллективным ответом Запада в случае эскалации.
Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
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14 декабря, 11:35Французы уличили США в подготовке украинского вторжения в Донбасс