https://ria.ru/20211215/ukraina-1763828820.html

Один жест Путина — и Байден поспешил на переговоры

Aktuality: Россия одним действием заставила Байдена пойти на переговоры - РИА Новости, 15.12.2021

Один жест Путина — и Байден поспешил на переговоры

Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, мало чем отличается от положения, в котором страна пребывает с 2017 года, пишет словацкий портал Aktuality. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:21

2021-12-15T13:21

2021-12-15T14:26

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

нато

вооруженные силы украины

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/54/1562225400_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe0b1b1a7d62fca3d59afd1d89d0ddd0.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, мало чем отличается от положения, в котором страна пребывает с 2017 года, пишет словацкий портал Aktuality.Журналисты и эксперты не разделяют распространенного мнения о "готовящемся вторжении" Москвы, поскольку войска и до информационной кампании об "атаке Кремля" находились на западе России. Перемещение государством военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, уверен военный аналитик Михаил Самус."Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода "Северный поток — 2" не будет", — считает он. Эксперт также отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.Седьмого декабря Путин и Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, пригрозив коллективным ответом Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/propaganda-1763633055.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/mid-1763413920.html

https://ria.ru/20211214/g7-1763622200.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, северный поток — 2, россия