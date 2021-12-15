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Один жест Путина — и Байден поспешил на переговоры
Aktuality: Россия одним действием заставила Байдена пойти на переговоры - РИА Новости, 15.12.2021
Один жест Путина — и Байден поспешил на переговоры
Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, мало чем отличается от положения, в котором страна пребывает с 2017 года, пишет словацкий портал Aktuality. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:21
2021-12-15T14:26
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, мало чем отличается от положения, в котором страна пребывает с 2017 года, пишет словацкий портал Aktuality.Журналисты и эксперты не разделяют распространенного мнения о "готовящемся вторжении" Москвы, поскольку войска и до информационной кампании об "атаке Кремля" находились на западе России. Перемещение государством военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, уверен военный аналитик Михаил Самус."Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода "Северный поток — 2" не будет", — считает он. Эксперт также отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.Седьмого декабря Путин и Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, пригрозив коллективным ответом Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, северный поток — 2, россия
13:21 15.12.2021 (обновлено: 14:26 15.12.2021)
 
Aktuality: Россия одним действием заставила Байдена пойти на переговоры

Aktuality: Байден поспешил на переговоры с Путиным по Украине после одного действия Кремля

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, мало чем отличается от положения, в котором страна пребывает с 2017 года, пишет словацкий портал Aktuality.
Журналисты и эксперты не разделяют распространенного мнения о "готовящемся вторжении" Москвы, поскольку войска и до информационной кампании об "атаке Кремля" находились на западе России. Перемещение государством военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, уверен военный аналитик Михаил Самус.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 12:26
WSJ рассказала, как антироссийская пропаганда Запада сыграла на руку Москве
"Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода "Северный поток — 2" не будет", — считает он.
Эксперт также отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 11:06В мире
МИД исчерпывающе ответил на данные о "российском вторжении" на Украину
Седьмого декабря Путин и Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, пригрозив коллективным ответом Запада в случае эскалации.
Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 11:35
Французы уличили США в подготовке украинского вторжения в Донбасс
 
В миреСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныСеверный поток — 2Россия
 
 
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